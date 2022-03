Grodzki: mam nadzieję, że Sejm 23 marca rozpocznie prace nad projektami dotyczącymi SN

Mam nadzieję - i to jest nadzieja podzielana przez prezydenta Andrzeja Dudę - że Sejm na posiedzeniu 23 marca rozpocznie procedowanie projektów ustaw dot. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - powiedział we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Grodzki był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy podczas wtorkowego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą poruszony został temat Izby Dyscyplinarnej SN i projektów ustaw odnoszących się do niej.

"Wywołuje pewne zdziwienie, że tak długo te kilka projektów nie rozpoczęło nawet procedury legislacyjnej w Sejmie. Mam nadzieję i to jest nadzieja podzielana przez pana prezydenta, że 23 marca w końcu ten proces ruszy, ale jaki będzie finał trudno powiedzieć" - powiedział Grodzki. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 23-24 marca.

W Sejmie złożonych zostało pięć projektów zakładających likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której organizacja i funkcjonowanie jest przedmiotem sporu polskiego rządu z Komisją Europejską. Ostatnie trzy projekty, które trafiły do Sejmu, wyszły z obozu Zjednoczonej Prawicy. Swoje pomysły na reformę przedstawili: prezydent, posłowie PiS i Solidarna Polska. Projekty wniosły też kluby Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Poseł PiS Marek Ast, który jest przewodniczącym sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, przekazał w rozmowie z PAP, że prace legislacyjne nad projektami rozpoczną się najpewniej na posiedzeniu zaplanowanym na 23 i 24 marca. Zastrzegł przy tym, że nie dostał jeszcze w tej sprawie ostatecznej informacji od marszałek Sejmu.

Jak mówił, podczas prac nad proponowanymi przepisami, wiodącym projektem będzie projekt prezydencki. "Podstawowy, wiodący pewnie będzie projekt prezydencki, uzupełniony przez projekt poselski PiS" - mówił. Krytycznie odniósł się do zmian proponowanych przez opozycję. Jego zdaniem, projekty złożone przez posłów m.in. KO i Lewicy, to powrót do starych rozwiązań, niespójnych z projektami Zjednoczonej Prawicy.