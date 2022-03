Grodzki na spotkaniu młodzieży: Senat to świątynia wolnej myśli i wymiany poglądów

Senat to miejsce, gdzie możemy swobodnie rozmawiać; to świątynia wolnej myśli i wymiany poglądów według najlepszych zasad dyskusji - powiedział w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki do młodzieży biorącej udział w spotkaniu pod nazwą "dialogi senackie".

W środę w Senacie zostało zorganizowane trzecie spotkanie młodzieży w ramach cyklu "dialogi senackie". Temat spotkania to: "Uchodźcy i nacjonaliści". Wśród gości znaleźli się Natalia Gebert z Fundacji Inicjatywa Dom Otwarty oraz prof. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Marszałek Grodzki otwierając spotkanie zauważył, że cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. "Wiem, że przyjechaliście z różnych stron naszej ukochanej Rzeczpospolitej i wiem, że przyjeżdżacie tutaj, bo to jest miejsce, gdzie możemy swobodnie rozmawiać. To jest świątynia wolnej myśli i wymiany poglądów według najlepszych zasad dyskusji" - powiedział marszałek, zwracając się do młodych osób, które przybyły na spotkanie.

Jak przypomniał, że poprzednia dyskusja dotyczyła "szarlatanerii w medycynie". "Wiem, że spotkało się z dobrym odbiorem i wierzę, że wasze zdolności rozpowszechniania porządnej wiedzy w mediach społecznościowych przebijają możliwości mojego pokolenia, dla którego jest to rzecz nowa. Dla was media społecznościowe, to jest sfera życia, która wydaje się, że istnieje od zawsze" - mówił Grodzki.

Podkreślił, że temat środowego spotkania jest bardzo ważny. Dodał, że nikt nie będzie krępował dyskusji i ograniczał pytań. "Według zasady, że nie ma głupich pytań, tylko czasami padają nie najmądrzejsze odpowiedzi" - powiedział marszałek Senatu.

"Chciałbym, żebyście trzymali tutaj poziom izby wyższej polskiego parlamentu i żebyście potraktowali naszych prelegentów, którzy zrobią pewien zaczyn do dyskusji, a potem będą uczestniczyć w sesji Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, abyście wynieśli z tego gmachu, jak najwięcej dla siebie" - zaznaczył Grodzki.