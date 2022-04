Grodzki: nie pozwolimy, aby sprawcy zbrodni w Ukrainie pozostali bezkarni

82 lata temu świat dowiedział się o zbrodni katyńskiej; dziś Rosja Władimira Putina tymi samymi metodami morduje niewinnych ludzi w Ukrainie. Nie pozwolimy, by sprawcy tych zbrodni pozostali bezkarni - zapewnił w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

O środowej rocznicy przypomniał na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki. "82 lata temu świat dowiedział się o zbrodni katyńskiej. Związek Sowiecki na rozkaz Stalina zamordował polskich oficerów i inteligencję. Dziś Rosja Putina tymi samymi metodami morduje niewinnych ludzi w Ukrainie. Nie pozwolimy, by sprawcy tych zbrodni pozostali bezkarni!" - napisał Grodzki na Twitterze.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie.

Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w roku 2007.