Grodzki o immunitecie: gdybym miał zaufanie do prokuratury, podjąłbym taką decyzję, jak Budka

Gdybym miał cień zaufania do prokuratury, to pewnie podjąłbym taką decyzję ws. immunitetu jak Borys Budka, który wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej; ale teraz prokuratura to "zbrojne ramię ministra Ziobry" - stwierdził we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

W piątek Sejm miał głosować nad uchyleniem immunitetu szefowi klubu KO Borysowi Budce. Przed głosowaniem Budka złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Uchylenia immunitetu Budki domagała się posłanka PiS Joanna Lichocka, która oskarża go o zniesławienie.

Grodzki, pytany w Radiu Zet, dlaczego nie zrobi tego samego, skoro nie ma sobie nic do zarzucenia, zwrócił uwagę, iż w przypadku Budki chodzi o oskarżenie prywatne jednej posłanki. Jak dodał, w jego sprawie "aparat państwa, żeby odzyskać Senat, rzucił się na niego dokładnie w dniu wyboru na marszałka (Senatu)". "Dwustu agentów, listy gończe niemalże +dead or alive+, przesłuchania. I co? I nic. I to ja skarżę tych, którzy mnie oczerniają, ale sprawność polskich sądów za ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest taka, że mijają 3 lata, a żadna sprawa poza pierwszą instancję, gdzie wygrałem, nie wyszła" - odpowiedział marszałek. "Senat zdecydował, bo było głosowanie i poddałem się temu" - oświadczył.

Na pytanie jednego ze słuchaczy Radia Zet, dlaczego chowa się za immunitetem w sprawie zarzutów korupcyjnych, czy nie byłoby lepiej wyjaśnić wszystko przed sądem, Grodzki odparł: "Gdybym miał cień zaufania do prokuratury Ziobry... Jak prokuratura będzie niezależna, to pewnie tak zrobię". Zapowiedział, że w kolejnej kadencji parlamentu podejmie taką decyzję. "Natomiast teraz prokuratura to jest zbrojne ramię ministra Ziobry, bo nawet nie całego PiS-u. I mamy mnóstwo przykładów, że prokuratura działa na zlecenie na telefon" - podkreślił.

W rozmowie przywołano doniesienia "Głosu Szczecińskiego" dotyczące Fundacji na Rzecz Transplantologii. Jak napisał dziennik według śledczych grupę kilku szczecińskich lekarzy skorumpowało aż kilkudziesięciu pacjentów. 25 pacjentów usłyszało już zarzuty; pozostali unikną procesu tylko dlatego, że w odpowiednim momencie przyznali się do winy. Grodzki został zapytany, czy jako były szef szpitala i ordynator wiedział o procederze, który według prokuratury polegał na tym, że "trzeba było wpłacać na rzecz +Fundacji na rzecz transplantologii+, a to miało gwarantować przyspieszenie leczenia, w tym operację".

"Ta sprawa jest jakby poza mną, bo ja w Fundacji od dawna nie jestem. Ale gdy ją założyliśmy jej cel był jeden, doprowadzić do stworzenia w peryferyjnym szpitalu programu transplantacji płuc. I to się udało. Szczecin, po Zabrzu, był drugim ośrodkiem przeszczepiającym płuca. I będę tu bronił kolegów. Nie znam akt prokuratorskich, natomiast wiem, że póki ja miałem cokolwiek wspólnego z Fundacją, wszystkie zgromadzone środki szły na zakupy sprzętu, na który szpital nie miał pieniędzy i na szkolenie młodych lekarzy lub kupno literatury" - oświadczył marszałek.

Jak dodał, teraz "skarży się chirurga, który jest bodaj najlepszym w Polsce chirurgiem robotycznym w obrębie jamy brzusznej". "Człowieka próbuje się w jakiś sposób wykończyć. Natomiast jeżeli prokuratura by była niezależna, byłbym spokojny. Jeżeli prokuratora jest zbrojnym ramieniem pana Ziobry, obawiam się, że obiektywnego osądu tych czynów nie będzie" - podkreślił Grodzki.

Pytany, czy chciałby być marszałkiem Senatu następnej kadencji odparł: "To nie jest kwestia chcenia. To jest robota +full time job+, czyli od ósmej rano, gdy wychodzę ze swojego pokoju w domu poselskim, a wracam zwykle o 22. Pomijam wyjazdy, pomijam eventy oficjalne" - odpowiedział. Jak dodał, "to jest ciężka praca, a jeżeli ludzie dojdą do wniosku, że mogę być drugą kadencję, to pewnie bym się tego podjął".

18 maja br. senatorowie zdecydowali, że immunitet marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego nie zostanie uchylony w związku ze skierowanym do Izby Wyższej wnioskiem prokuratury. Za uchyleniem Grodzkiemu immunitetu głosowało 47 senatorów, 52 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchylenia immunitetu marszałka Grodzkiego domagała się Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która w grudniu ub. roku skierowała ponowny wniosek w tej sprawie. Według tej prokuratury Grodzki, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich. Chodzi o art. 228 Kk, czyli zarzut "sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną".