Grodzki o sprawie Mejzy: nie znajduję słów, by określić takie żerowanie na nieszczęściu innych

Całą karierę zawodową walczyłem z szarlatanami i oszustami, którzy ciężko chorym na nowotwory oferowali przeróżne cuda, jakieś Bóg wie jakie substancje; nie znajduję słów, by określić takie żerowanie na nieszczęściu innych - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki pytany o doniesienia ws. Łukasza Mejzy.

Na wspólnej, środowej konferencji prasowej marszałek Senatu oraz europoseł PO Bartosz Arłukowicz byli pytani, jako lekarze, o doniesienia o działalności biznesowej wiceministra sportu Łukasza Mejzy.

"Całą swoją karierę zawodową walczyłem z różnymi szarlatanami i oszustami, którzy ciężko chorym na nowotwory oferowali przeróżne cuda z Kaukazu, z Peru, jakieś Bóg wie jakie substancje. A później ci ludzie przychodzili do nas szukając pomocy konwencjonalnej, nowoczesnej medycyny i często już było za późno" - powiedział Grodzki.

"Widziałem setki takich dramatów, dlatego nie znajduję słów, aby określić takie żerowanie na nieszczęściu innych, a zwłaszcza chorych dzieci, bo to się nie mieści w żadnych kategoriach moralnych" - powiedział Grodzki.

Arłukowicz powiedział, że w przypadku Mejzy mamy do czynienia z moralnym upadkiem. "To z czym mieliśmy do czynienia w przypadku posła Mejzy, bo nie przechodzi mi przez usta słowo minister, to jest moralny upadek. Moralny upadek Mejzy, ale także moralny upadek tych, którzy pozwolili, żeby Mejza dzisiaj znalazł się w rządzie. To ci ludzie, którzy go do tego rządu powołali ponoszą moralną odpowiedzialność" - powiedział europoseł.

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska podała, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych na raka, Alzheimera czy Parkinsona. Jak twierdzi portal, Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, w tym dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak zarówno w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

W związku z publikacją wp.pl Mejza zapowiedział, że treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych, oraz że podjął kroki prawne, mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji.

Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy to objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.

Premier Mateusz Morawiecki pytany w poniedziałek o sprawę Mejzy i decyzję ws. ewentualnej dymisji wiceministra powiedział, że analizowane są wszystkie informacje. "One muszą zostać zweryfikowane, w szczególności wszystkie nowe informacje, które są publikowane. Tutaj proszę o cierpliwość, bo po tym, kiedy one zostaną przeanalizowane przez stosowne służby, dopiero wtedy mogą być podejmowane decyzje" - powiedział szef rządu.