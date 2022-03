Grodzki o ustawie pomocowej: senatorowie chcą ją jeszcze przemyśleć: Skurkiewicz: kpina z demokracji

Senatorowie uznali, że muszą jeszcze raz przemyśleć ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, a przyjęte zapisy uznali za niewystarczające - mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki o ponownym odesłaniu ustawy do rozpatrzenia przez komisje. "To kpina z demokracji" - oświadczył senator Wojciech Skurkiewicz (PiS).

Senat ponownie skierował w piątek do rozpatrzenia przez komisje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Wcześniej kontrowersje wzbudziło głosowanie jednej z poprawek. Poprawka ta zakładała m.in. wykreślenie przepisu o tzw. bezkarności urzędniczej za złamanie dyscypliny finansów publicznych w czasie wojny.

Po zakończeniu głosowań dziennikarze pytali marszałka Grodzkiego, czy senatorowie zapomnieli zgłosić poprawki wykreślające wszystkie artykuły o bezkarności z ustawy o pomocy dla Ukrainy i z tego powodu postanowili zwrócić ustawę z powrotem do komisji. "To nie jest takie proste" - odparł Grodzki. "Senatorowie po prostu uznali, że wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji zarówno na froncie ukraińskim, jak i w Polsce, muszą jeszcze raz przemyśleć tę ustawę w komisjach, stąd przyjęte zapisy uznali za niewystarczające i uznali, że muszą je jeszcze uzupełnić" - podkreślił marszałek.

Senatorowie PiS nie kryli jednak oburzenia. "To kpina z demokracji!" - oświadczył Wojciech Skurkiewicz (PiS) zwracając się do marszałka Grodzkiego.

Dopytywany przez dziennikarzy podkreślił: "Jeżeli przyjmowana jest poprawka, nad którą nie głosuje komisja, to w jaki sposób ona może być poddana pod głosowanie? Czy tak się dzieje w państwach demokratycznych, czy na Białorusi u Łukaszenki?" "Zapomnieli o jednej poprawce, a dlatego że zapomnieli o jednej poprawce wywalają całą ustawę i półtora miliona ludzi z Ukrainy przez nich nie będą mieć pomocy" - oświadczył senator PiS.

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (PPS) powiedziała dziennikarzom, że tylko częściowo udało się przyjąć poprawki, wykreślające przepisy o bezkarności z ustawy o pomocy dla Ukrainy. "Po prostu się +przestawiły+ artykuły" - zaznaczyła. "Złożyliśmy jako grupa senatorów taką samą poprawkę jak pani senator Magdalena Kochan. Pani senator swoją poprawkę zmodyfikowała, bo pracowała na starym tekście, a my nie. Poprawka senator Kochan była więc głosowana, a nasza w końcu nie była głosowana" - mówiła Morawska-Stanecka.

Senator Marek Borowski (KO) przywołał ocenę prof. Kazimierza Wiatra, który stwierdził, "że nie była głosowana jedna poprawka na komisji, a pojawiła się na plenarnym posiedzeniu". "W tej sytuacji uznaliśmy, że lepiej cofnąć ustawę do komisji, na co pozwala regulamin, żeby sprawę do końca wyjaśnić i ewentualnie poprawkę zgłosić formalnie" - zaznaczył.

Według Magdaleny Kochan (KO), to wszystko przez pośpiech, z jakim Senat pracuje nad ustawą. "W związku z tym mylą się w tych pracach numery artykułów, tekst źródłowy z Sejmu zawiera inne artykuły niż tekst, nad którym pracowaliśmy w Senacie" - powiedziała senator.

W efekcie w trakcie głosowań, jak przyznała, sprawa bezkarności została wykreślona tylko tam, gdzie senatorowie ją zauważyli, ale nie wszędzie. "Wykreśliliśmy artykuł 82, którego zapisy w nowym tekście znalazły się w artykule 94, więc musimy uzupełnić te rzeczy, bo jest rzeczą oczywistą, że akceptować bezkarności" - powiedziała senator KO.

Podczas środowego głosowania w Sejmie nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjęta została m.in. poprawka PiS gwarantująca funkcjonariuszom publicznym bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi, jeśli popełniliby czyn zabroniony działając m.in. w celu ochrony życia lub zdrowia wielu osób, w czasie wojny napastniczej przeciwko Polsce lub działań zbrojnych na terytorium RP, terytorium państwa członkowskiego UE, NATO, albo innego państwa graniczącego z Polską lub okupacji na tych terytoriach.

Odrzucona została natomiast poprawka PiS wprowadzająca taką zasadę również w okresie stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego i stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Podobna poprawka została natomiast wprowadzona w odniesieniu do przedsiębiorców. W tym przypadku bezkarność będzie dotyczyła - oprócz czasu wojny przeciwko Polsce i działań zbrojnych na jej terytorium oraz terytorium państw UE, NATO, albo państwa graniczącego z Polską - także czasu obowiązywania w Polsce stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, albo stanu wojennego, a także stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Kluby opozycyjne, które mają większość w Senacie, zapowiadały wykreślenie wszystkich artykułów, dotyczących bezkarności podczas prac nad ustawą w tej izbie.