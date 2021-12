Grodzki o wystąpieniu Tuska: nie ma nic złego w przytaczaniu słów poety

Nie ma nic złego w przytaczaniu słów noblisty, wielkiego polskiego poety; to nie jest coś niewłaściwego - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. "Mordy zdradzieckie", "kanalie, które zabiły mi brata", to padło z ważniejszej trybuny, sejmowej - zauważył marszałek.

W piątek Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Ustawa trafiła do prezydenta Andrzeja Dudy. W niedzielę w wielu miastach w Polsce odbyły się protesty przeciw tej nowelizacji. Podczas protestu w Warszawie głos zabrał m.in. lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Polityk w swoim wystąpieniu przywołał słowa Czesława Miłosza, które umieszczono na Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

"Te słowa jakże dobrze pasują do tego dzisiejszego naszego spotkania. Adresuję je do mieszkańca tego Pałacu i jego mocodawcy: +Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta+. Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie" - powiedział Tusk.

Marszałek Grodzki pytany o tę wypowiedź podkreślił, że "przytaczanie słów noblisty i wielkiego polskiego poety to nie jest coś niewłaściwego".

"+Mordy zdradzieckie i kanalie, które zabiły mi brata+, to padło z ważniejszej trybuny, sejmowej" - zwrócił uwagę Grodzki. Przypomniał, że jemu ktoś podesłał materiał wybuchowy, co badają obecnie służby.