Grodzki: obniżka VAT to plasterek na dużą ranę

Obniżka VAT o 5 procent to plasterek na dużą ranę - tak marszałek Senatu Tomasz Grodzki ocenił w czwartek niektóre propozycje tarczy antyinflacyjnej i zapowiedział poprawki Senatu do ustawy. Poinformował też, że nowela Prawa oświatowego będzie rozpatrywana dopiero 4 lutego.

Jak zapewnił Grodzki, posiedzenie Senatu zostało przyspieszone w związku z "drastycznymi podwyżkami cen gazu". "Przyspieszyliśmy posiedzenie, aby wprowadzić poprawki do tak zwanej ustawy gazowej, aby choć trochę ulżyć tym, którzy są w rozpaczy i chcą likwidować swoje biznesy, ponieważ rachunki, które wynosiły tysiąc złotych wynoszą 20 tysięcy, a te które wynosiły 300 złotych wynoszą dwa tysiące, to jest nie do udźwignięcia dla tych ludzi" - mówił przed rozpoczęciem posiedzenia izby wyższej.

"Ponadto Senat będzie zajmował się kwestiami obniżenia podatku VAT na różne produkty, aczkolwiek przy drożyźnie rzędu 300 procent, inflacji obniżanie VAT o 5 procent to jest mały plasterek na wielką ranę, a wymaga przerejestrowania kilku milionów kas fiskalnych" - poinformował.

Przypomniał, że Senat wnosił o to, żeby vacatio legis wobec Polskiego Ładu trwało rok. "W tej chwili mamy do czynienia z kuriozalnymi sytuacjami, bo ani urzędy skarbowe, ani doradcy podatkowi, nikt nie wie, jakie są aktualne przepisy" - zaznaczył. "Rząd w trybie alarmowym próbuje coś łatać, ale efekt jest taki, że ludzie dostają mniejsze pensje" - dodał.

Przyznał, że w Senacie poprawek do ustaw tworzących tzw. tarczę antyinflacyjną jest bardzo dużo, choć "w opinii wielu senatorów wejście w życie tak nieprzygotowanej ustawy, jaką był Polski Ład oznacza, że wielu ludzi zamierza zakończyć swoją działalność gospodarczą, a to oznacza mniejsze wpływy podatkowe, a to oznacza, że rząd strzela sobie w stopę".

Grodzki dodał, że ponieważ nie ma jeszcze sprawozdania komisji z pracy nad nowelą Prawa oświatowego, ustawa ta będzie rozpatrywana na kontynuacji obecnego posiedzenia w dniu 4 lutego.