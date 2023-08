Grodzki: Pakt senacki jest w praktyce gotowy; zostanie zaprezentowany po ogłoszeniu terminu wyborów

Pakt senacki jest w praktyce gotowy; zostanie zaprezentowany po ogłoszeniu przez prezydenta terminu wyborów, tak by uniknąć zarzutu PKW o urządzaniu prekampanii wyborczej - powiedział w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO).

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w środę w TVN 24 pytany był o pakt senacki, m.in. o to czy uda się go zbudować na takich zasadach, jak poprzednio.

"Zapewniam, że pakt senacki jest w praktyce gotowy. W kilku, bodajże trzech czy czterech okręgach jeszcze są przeprowadzane badania, który kandydat jest tam rzeczywiście najbardziej popularny" - odpowiedział Grodzki. "Po spotkaniach liderów wszystkich uczestników paktu senackiego te prace znacznie przyspieszyły i tylko dlatego, że pan prezydent nie ogłasza wyborów, chociaż mógłby, ten pakt nie jest pokazany opinii publicznej" - dodał.

"Zapewniam, że jak tylko prezydent ogłosi datę wyborów, to sądzę, że liderzy ugrupowań pokażą wyborcom gotowy pakt senacki" - powiedział marszałek. Wyjaśnił, że ogłoszenie paktu nastąpi po ogłoszeniu terminu wyborów "żeby uniknąć zarzutów ze strony PKW, że urządzamy prekampanię, chociaż partia rządząca hula, wydając na lewo i prawo pieniądze na tzw. prekampanię".

Marszałek pytany był też czy sam będzie kandydować do Senatu, i czy z tego samego okręgu. "Tak, zgłosiłem swoją kandydaturę i została ona zatwierdzona przez odpowiednie władze statutowe" - odpowiedział.

Odniósł się do pytań o kandydowanie innych obecnych senatorów. "Dwoje naszych senatorów zmarło (...), część kolegów wybiera się do Sejmu. Natomiast nasz plan jest taki, żeby nie mieć 51 senatorów, bo to była większość krucha, ale jestem dumny, że udało się ją nie tylko utrzymać, ale i zwiększy, bo panowie senatorowie (Jan Maria) Jackowski i (Józef) Zając od pewnego momentu głosują z nami i, będą, myślę, częścią paktu senackiego" - poinformował.

Pytywany, czy to oznacza, że senator Jan Maria Jackowski nie dostanie kontrkandydata ze strony opozycji, odpowiedział: "Decyzje zapadną już w ostatnim momencie, ale na to wszystko wskazuje". Dopytywany, czy dotyczy to też senatora Józefa Zająca odpowiedział: "Tak, to są regiony trudne dla nas, więc jeżeli oni mają szanse na zwycięstwo i pracowali z nami, grając w jednej drużynie to przypuszczanie ta premia do nich dotrze".

Pytany zaś, kto z senatorów wybiera się do Sejmu powiedział, że według jego wiedzy np. senator Marcin Bosacki, być może Gabriela Morawska-Stanecka. "Ale powtarzam: te decyzje zapadną w tych dniach, po to, by pakt senacki był gotowy na tuż po ogłoszeniu daty wyborów" - zaznaczył Grodzki.