Grodzki po spotkaniu z prezydentem: nie wykluczam, że ustawa o obronie ojczyzny zostanie przyjęta przez Senat bez poprawek

Zrobimy wszystko, żeby ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta jak najszybciej; nie wykluczam, że bez poprawek - powiedział we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki, po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Prezydent spotkał się we wtorek z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim; rozmowa dotyczyła prac nad ustawą o obronie ojczyzny oraz sytuacji politycznej w Polsce.

"Rozmawialiśmy o ustawie o obronie ojczyzny, która w czwartek będzie procedowana (w Senacie), a w środę będzie rozpatrywana w komisji obrony narodowej i zgodnie z wielokrotnie powtarzanymi deklaracjami, zrobimy wszystko, żeby w Senacie została ona przyjęta jak najszybciej, nie wykluczam, że bez poprawek. Zdecydują oczywiście senatorowie" - powiedział Grodzki dziennikarzom po spotkaniu.

Drugim tematem rozmowy z prezydentem - mówił Grodzki - była fala uchodźców i konieczność zmobilizowania w tej sprawie całej Europy.

"Polska zmaga się z niespotykaną falą (uchodźców), którą ciężko udźwignąć samorządom, NGO-som, rządowi. Chodzi o budowanie klimatu, by wesprzeć Polskę finansowo do obsługi tej ogromnej rzeszy uchodźców i pomyśleć o dystrybucji na poszczególne kraje Europy, które w większości deklarują pozytywne podejście do tego tematu, ale im bardziej się mobilizuje siły europejskie tym lepiej" - podkreślił marszałek Senatu.

Grodzki dodał, że były też inne tematy rozmowy z Andrzejem Dudą, które - jak zaznaczył - "muszą pozostać w sferze niejawnej".

W ubiegły piątek Sejm uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, która m.in. zwiększa wydatki budżetowe na obronność i zwiększa liczebność Wojska Polskiego. Ustawa trafiła do Senatu. Za przyjęciem ustawy głosowało 450 posłów, nikt nie był przeciw, pięciu posłów Konfederacji się wstrzymało.