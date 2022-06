Grodzki: Prof. Chybicka pociągała zespoły ludzkie za swoją wizją zmiany oblicza walki z nowotworami u najmłodszych

Prof. Alicja Chybicka pociągała zespoły ludzkie za swoją wizją opieki onkologicznej dla młodych ludzi i zmiany oblicza walki z nowotworami u najmłodszych, które trzydzieści parę lat temu wyglądało zupełnie inaczej – mówił w piątek we Wrocławiu marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Wraz z grupą senatorów Grodzki uczestniczy w piątek we Wrocławiu w uroczystościach związanych z nadaniem senator prof. Alicji Chybickiej tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia.

Wyróżnienie od 1993 r. przyznaje Rada Miejska Wrocławia dla uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla miasta. Współtwórczyni wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej została wyróżniona za osiągnięcia medyczne oraz wieloletnią i pełną zaangażowania działalność społeczną.

"Jesteśmy niezwykle dumni, że pani senator ze swoją energią, ze swoją wizją, ze swoją pasją jest członkiem demokratycznej większości w Senacie RP, dlatego tak liczną grupą przybyliśmy tutaj, aby uczestniczyć w tym podniosłym, radosnym i niezwykle ważnym wydarzeniu, aby towarzyszyć pani profesor w momencie, kiedy spotyka ją ogromny honor" - mówił marszałek Senatu na konferencji prasowej przed uroczystą sesją Rady Miejskiej Wrocławia połączoną z przyznaniem wyróżnienia.

Podkreślił, że prof. Chybicka zasługuje na ten tytuł jak mało kto. "Pociągała zespoły ludzkie za swoją wizją, za pomysłem jak zbudować opiekę onkologiczną dla młodych ludzi, (…) jak zmienić oblicze walki z nowotworami u najmłodszych, które trzydzieści parę lat temu wyglądało zupełnie inaczej" - stwierdził Grodzki.

Zwrócił uwagę, że w tej chwili niektóre nowotwory u dzieci można wyleczyć w 90 czy nawet 100 proc. "To jest zasługa rzesz ludzi, ale na czele tych grup pasjonatów, wizjonerów z różnych dyscyplin często stała profesor Chybicka i to jest jej ogromna zasługa, że Przylądek Nadziei zbudowany w dużej mierze z funduszy unijnych jest w tej chwili miejscem, do którego lgną mali pacjenci dotknięci strasznymi chorobami, bo wiedzą, że tu otrzymają najlepszą pomoc jaka tylko jest możliwa zgodnie ze współczesnymi kanonami wiedzy" - powiedział Grodzki.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Sergiusz Kmiecik powiedział, że tytuł Honorowej Obywatelki Wrocławia dziś "dostanie osoba, która wyjątkowo na ten tytuł zasługuje, co nie budziło żadnych wątpliwości i kontrowersji przy jego przyznawaniu".

Jak podkreślił, jest to uhonorowanie potężnego dorobku medycznego i społecznego prof. Chybickiej. "Oprócz tego, że jest profesorem medycyny, pani senator jest przede wszystkim wybitnym społecznikiem. Bardzo się cieszymy, że jest z nami i że związała swoje życie z Wrocławiem. Dzisiaj w ten symboliczny sposób Wrocław będzie mógł jej podziękować" - dodał.

Dzień wcześniej marszałek Senatu uczestniczył też we Wrocławiu w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, które było poświęcone wpływowi zmian klimatu na zdrowie dziecka.