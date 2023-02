Grodzki: Rafał Trzaskowski powinien wystartować w wyborach prezydenckich

Rafał Trzaskowski powinien wystartować w wyborach prezydenckich - ocenił w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak dodał, Trzaskowski jest wybitnym samorządowcem i politykiem, a jego przyszłość rysuje się w jasnych kolorach.

Marszałek Grodzki został zapytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o to, "jaką rolę widzi dla Rafała Trzaskowskiego, który cieszy się dużym zaufaniem" i "czy Trzaskowski nie próbuje trochę rywalizować z Donaldem Tuskiem przez +Ruch Samorządowy Tak Dla Polski+".

"Rafał Trzaskowski jest wybitnym samorządowcem, wybitnym politykiem. Przyszłość Rafała Trzaskowskiego - przynajmniej dla mnie - rysuje się w jasnych kolorach. Ale jest takie angielskie, czy amerykańskie powiedzenie: for everything there is a season (wszystko ma swój czas - PAP)" - odpowiedział marszałek Senatu.

Dodał, że "w meandrach budowania takich czy innych pozycji politycznych, nic nie jest takie proste, jak się komuś wydaje z zewnątrz".

Pytany, czy Trzaskowski powinien wystartować w wyborach do Sejmu, Grodzki odpowiedział: "Powinien - moim zdaniem - wystartować na prezydenta Rzeczpospolitej".