Grodzki: Senat na najbliższym posiedzeniu zajmie się ustawami ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

Senat na najbliższym posiedzeniu zajmie się ustawami ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO – powiedział w piątek PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

46. trzydniowe posiedzenie Senatu RP ma rozpocząć się 20 lipca o godz. 11.00.

Jak powiedział PAP marszałek Grodzki, Senat zajmie się na najbliższym posiedzeniu ustawami ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Będą rozpatrywane na początku obrad 20 lipca.

Sejm w czwartek przyjął dwie ustawy: o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i - analogicznie - Finlandii. Wyrażają one zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde. Tego dnia Dania, Norwegia oraz Islandia jako pierwsze kraje NATO ratyfikowały akcesję Szwecji i Finlandii do NATO. We wtorek uczynił to także rząd Kanady.