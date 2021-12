Grodzki: Senat otwarty na głos medyków, nauczycieli i pracowników administracji sądowej

Senat jest otwarty na lekceważony przez władzę głos medyków, nauczycieli i pracowników administracji sądowej, którzy wypowiadają się nie w swoim partykularnym interesie, ale z troski o Polaków - powiedział w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu wystąpił na konferencji z prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów prof. Maciejem Krawczykiem, Wojciechem Gajewskim z Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego AD REM oraz nauczycielki i liderki Protestu z Wykrzyknikiem - Anny Szmidt-Fic. Konferencja poprzedziła spotkanie konsultacyjne "Polska - nasz wielki zbiorowy obowiązek", poświęcone problemom i postulatom środowisk medycznych, nauczycielskich i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Grodzki podkreślił, że niedawno miał miejsce "dramatyczny protest" środowisk medycznych - tzw. Białe Miasteczko 2.0 - który, jak ocenił, został zlekceważony przez władze. Marszałek Senatu powiedział, że w czasie protestu "pozorowano rozmowy, próbowano je ominąć, albo udawać, że tego protestu nie ma", a premier Mateusz Morawiecki nie znalazł czasu, by udać się do protestujących lub przyjąć ich przedstawicieli u siebie.

Chodzi o tegoroczny protest medyków nawiązujący do "białego miasteczka" pielęgniarek z 2007 roku. Pod koniec listopada umieszczone nieopodal Kancelarii Premiera "białe miasteczko" przeniosło się symbolicznie do rzeczywistości wirtualnej. Organizatorzy podkreślają, że postulaty protestujących nie dotyczą wyłącznie płac; ale zmiany organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, by działał na rzecz pacjentów i na rzecz personelu.

Marszałek Senatu zaznaczył, że w ostatnich miesiącach protestowali także nauczyciele i pracownicy sądów.

Podkreślił, że gdy do Senatu dotarł list "ludzi zbulwersowanych, zniesmaczonych takim jawnym lekceważeniem obywateli jakiego doświadczali" z prośbą, by mogli się wypowiedzieć z trybuny senackiej, nie miał wątpliwości, że należy stworzyć im taką możliwość.

Grodzki zaznaczył, że wypowiadają się oni "nie w swoim partykularnym interesie, ale z troski o dobrobyt Rzeczypospolitej, dobrobyt naszych pacjentów, naszych dzieci uczących się na różnych szczeblach czy o sprawność działania wymiaru sprawiedliwości, w której pracują rzesze bezimiennych pracowników administracji sądowej jawnie lekceważonych przez swoich przełożonych z ministerstwa sprawiedliwości".

Ocenił, że Senat jest "dobrą trybuną, aby mogli wypowiedzieć się o tym, dlaczego protestowali, co proponują i jak widzą przyszłość Polski". Zapowiedział, że Senat będzie chciał "przekuć ich postulaty w realne działania legislacyjne".

Grodzki nawiązał do przypadającej w poniedziałek 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w kontekście "tego, czym kończy się sytuacja, kiedy władza odwraca się od obywateli".

Maciej Krawczyk podkreślał, że liczba medyków stale się zmniejsza, bo rezygnują z pracy, umierają, albo przechodzą do sektora prywatnego, przez co usługi medyczne są dla Polaków coraz mniej dostępne. Zauważył, że to powoduje, że coraz częściej Polacy muszą płacić za usługi medyczne.

Apelował do premiera i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o rozpoczęcie uczciwych rozmów ze środowiskiem medycznym. "Prosimy, błagamy o dialog" - mówił.

Wojciech Gajewski mówił o sytuacji środowiska administracyjnych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że bez nich sądy i prokuratury nie istnieją, apelował do resortu sprawiedliwości o podjęcie dialogu.

Anna Szmidt-Fic alarmowała z kolei, że przygotowany przez resort edukacji "projekt tzw. lex Czarnek, oznacza skok na edukację". Podkreśliła, że jej udział w poniedziałkowej konferencji stanowi element protestu nauczycieli i ich troski o edukację dzieci.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zmierzającej do wzmocnienia roli kuratorów oświaty, którego pierwsze czytanie odbędzie się we wtorek na posiedzeniu połączonych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej.

Zgodnie z projektem, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.