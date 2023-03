Grodzki: Starsze pokolenie chce rozliczenia złodziei, młodsze grozi wyjazdem

Ludzie chcą od nas przywrócenia normalności; starsze pokolenie chce od nas rozliczenia złodziei, młodsze grozi wyjazdem z Polski – mówił w piątek wieczorem na spotkaniu z mieszkańcami Rybnika marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Pytany przez b. wojewodę śląskiego dwóch kadencji Zygmunta Łukaszczyka o paliwo wyborcze, które pozwoli obecnej opozycji wygrać wybory i usunąć władzę, Grodzki zażartował, że jako prosty chirurg najchętniej by "zgangrenowaciałe tkanki" po prostu powycinał, ale - zaznaczył - "to będą robić oczywiście niezależni prokuratorzy".

"Bo niezależny prokurator, jak mówi pierwszy kanon prawa rzymskiego, szuka dowodów winy i szuka dowodów niewinności. Jak Ziobro wysłał na banicję do Śremu panią prokurator Ewę Wrzosek, (…) to jak ona stamtąd wyjeżdżała, to ludzie prawie nosili ją na rękach. Bo zobaczyli, co znaczy niezależny prokurator: powsadzała tych, o których wszyscy wiedzieli, że to złodzieje i kombinatorzy, a oczyściła tych, którzy w różny sposób byli wrabiani w różne rzeczy. Pokazała, że można" - powiedział Grodzki.

Podobnie jest - dodał - z niezależnymi sędziami. "Ludzie nieraz uważają, że ta praworządność, ci sędziowie, są gdzieś daleko. Ale praworządność, niezależność sądownictwa, niezależność trzech władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, to jest ten trójnóg demokracji. Uzależnianie sądownictwa i prokuratury od polityki, to jest droga do zatracenia" - zaznaczył.

Odnosząc się do wymienionych przez Łukaszczyka faktycznych potrzeb ludzi: walki z inflacją i drożyzną, skutecznej ochrony zdrowia czy dostępnego mieszkalnictwa, Grodzki przytoczył odpowiedzi opozycji na te wyzwania i zapewnił, że opozycja wie, że potrafi przywrócić Polskę do normalności. "Bo ludzie to słowo odmieniają na wszelkie sposoby: przywróćcie normalność" - powiedział marszałek.

Nawiązał do swoich wyjazdów do różnych miejsc w Polsce, od Nowego Dworu Gdańskiego po Krosno. Jak zaznaczył, tam są ludzie, którzy też chcą zmiany. "To są dwa powtarzające się przekazy: od starszego i młodszego pokolenia. Starsze pokolenie mówi: jak nie rozliczycie tych złodziei, to już na was nie zagłosuję" - mówił Grodzki.

"Gorsza jest wiadomość od młodego pokolenia: nam jest tu duszno, nam się tu źle żyje i albo wygramy te wybory, albo my stąd wyjeżdżamy szybko. (…) I to jest rzecz, którą musimy osiągnąć" - podkreślił wyjaśniając, że czerpię tę wiedzę m.in. ze spotkań z młodymi ludźmi w Senacie.

Grodzki ocenił, że najbliższe wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 r. i przestrzegł, że obecna władza "ma tyle grzechów na sumieniu, że będzie ich korciło, żeby zrobić wszystko, aby wyborów nie przegrać; to wszystko zawiera również chwyty niedozwolone" - uściślił, przypominając też o tworzonej przez KO Straży Ochrony Wyborów.

"To jest ważne: te wybory muszą być uczciwe, takie, jak są zapisane w Konstytucji. Wtedy, nawet jeśli ktoś je przegra, to będzie miał poczucie, że zrobił wszystko, co mógł. Ale jeżeli będą nieuczciwe, oszukane, to biada, biada Rzeczypospolitej" - przestrzegł marszałek Senatu.

Podkreślił, że Senat stara się - w sytuacji po raz pierwszy od 1989 r., gdy Sejm jest w rękach rządzących, a Senat opozycji - "jak najlepiej wypełnić swoją konstytucyjną rolę i służyć nam wszystkim, żeby te resztki demokracji w Polsce chronić". Stwierdził przy tym m.in., że to Senat zatrzymał tzw. wybory kopertowe.

Zwrócił jednocześnie uwagę na brak symetrii w prawie, które zobowiązuje Senat do rozpatrywania przedłożeń Sejmu w ciągu 30 dni, natomiast inicjatywa legislacyjna Senatu w Sejmie trafia w całości do tzw. zamrażarki.

"Wysłaliśmy już ponad sto projektów. One w naszym mniemaniu wszystkie były mądre, służyły ulżeniu ludziom, pewnym obniżkom cen, pewnym ruchom dla emerytów, były kwestie dotyczące oświaty, ochrony zdrowia. To wszystko tam leży, jest nieuruchomione, a jak się kończy kadencja, to jest tzw. dyskontynuacja" - powiedział Grodzki.

"My te projekty znamy, jesteśmy ich autorami, więc pewnie z niewielkimi modyfikacjami będziemy mieli je gotowe na następną kadencję. Choćby fundamentalną ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo to jest następny kamień milowy, o którym nikt z władzy nie mówi - o tych neosędziach, dziwnych nominacjach. Daliśmy im gotowy projekt, który w pełni wypełniał kolejny kamień milowy. Do dziś to leży w zamrażarce sejmowej" - podkreślił Grodzki.