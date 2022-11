Grodzki: sto lat temu Senat powołany został, aby stanowić dobre i mądre prawo

Sto lat temu, powracający po latach utraconej niepodległości Senat powołany został, aby stanowić dobre i mądre prawo - powiedział, otwierając uroczyste obchody setnej rocznicy pierwszego posiedzenia senatu II RP, marszałek Senatu X kadencji Tomasz Grodzki.

"Jestem ogromnie wzruszony, gdyż to dla mnie zaszczyt i honor móc powitać państwa w dniu setnej rocznicy pierwszego posiedzenia senatu II RP" - zwrócił się w poniedziałek do senatorów przybyłych na obchody prof. Tomasz Grodzki.

"Ogromnie cieszy mnie fakt, że pomimo upływu lat wciąż czujecie państwo związek z Izbą Wyższą polskiego Parlamentu, do której wnieśliście swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, w której z takim zapałem pracowaliście dla jak najlepiej pojmowanego dobra wspólnego" - powiedział. "Wszyscy państwo zostawiliście w niej swój ślad. Bez względu na to, czy spędziliście w Senacie jedną kadencję czy więcej" - ocenił marszałek Grodzki.

Grodzki przypomniał, że senatorowie "stanowili wciąż obowiązujące prawo, zasady pracy Izby, jej tradycje, zwyczaje i budowali wysoką reputację". "To dla nas, senatorów X kadencji, wielka wartość i zobowiązanie, by w sztafecie senackich pokoleń, korzystając z Waszych doświadczeń, z całych sił służyć naszej ukochanej Ojczyźnie" - powiedział marszałek Senatu.

Przypomniał, że "sto lat temu, powracający po latach utraconej niepodległości Senat powołany został, aby stanowić dobre i mądre prawo". "Ówcześni senatorowie z zapałem zajmowali się również administracyjnym scalaniem kraju podzielonego przez zabory na trzy różne systemy prawne, gospodarcze, społeczne i kulturowe" - mówił. "Kiedy z kolei po latach komunistycznego zniewolenia Senat w 1989 r. na nowo pojawił się w polskim systemie politycznym, to właśnie on, wzorem poprzedników, podjął trud i odpowiedzialność za wprowadzanie przemian w Polsce" - podkreślił prof. Grodzki. Dodał, że "senatorowie I kadencji doprowadzili do odrodzenia samorządu terytorialnego, który w sposób najbardziej namacalny przywrócił władzę Polkom i Polakom".

"Rolą Senatu, nawiązującą wprost do przedwojennych tradycji, było i jest sprawowanie patronatu nad Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. Duży, wykorzystywany z powodzeniem, jest dorobek Senatu w dziedzinie prawa konstytucyjnego" - podkreślił marszałek Senatu RP.

"Inicjatywą, która wyszła z gmachu Izby Wyższej, było wprowadzenie konstytucyjnego prawa obywateli do składania petycji, za pomocą których każdy może zgłosić propozycje i wnioski dotyczące życia publicznego" - przypomniał. "W tych i wielu innych działaniach Izby Wyższej, podczas wszystkich kadencji, mieliście państwo swój udział, który na trwałe zapisał się w senackich annałach, a wasze nazwiska w historii Rzeczypospolitej" - ocenił prof. Grodzki.

Podkreślił, że "misja tworzenia dobrego prawa jest dziś w Senacie aktualna, jak nigdy przedtem". "Znaczenie współczesnego Senatu jest szczególne, a używane w odniesieniu do niej określenia +izba refleksji+ czy +wyspa demokracji+ stało się wyjątkowo trafne. Dziś dwuizbowość potwierdza swój praktyczny walor" - wyjaśnił marszałek Senatu RP.

W Senacie "wnikliwie przyglądamy się każdemu aktowi prawnemu, prowadzimy konsultacje społeczne zgodnie z ideą Senatu otwartego dla naszych obywateli, hołdując zasadzie, że to politycy są dla ludzi, a nie ludzie dla polityków" - mówił. "Oddajemy głos wszystkim tym, którzy nie mogą liczyć na wysłuchanie gdzie indziej. Podejmujemy decyzje w interesie naszych obywateli, a nie tej czy innej partii" - zaznaczył prof. Grodzki, dodając, że "tak pojmujemy pracę dla wspólnego dobra".

"Cieszymy się, że wraz z wami możemy rozpocząć dzisiejsze obchody naszej wspólnej, wyjątkowej rocznicy. Przyjmijcie proszę, serdeczne podziękowania za wszystko, co zrobiliście dla polskiego Parlamentu, społeczeństwa oraz naszej Ojczyzny" - zwrócił się do senatorów przybyłych na obchody Marszałek Senatu RP.

"Niech to Zgromadzenie będzie nie tylko radosną okazją do spotkań po latach i wspomnień, ale także okazją do refleksji nad miejscem i rolą Senatu RP" - zakończył swoje wystąpienie prof. Tomasz Grodzki.