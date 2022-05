Grodzki: Straż Marszałkowska służy Polsce, prezentując najwyższe standardy unikalnej formacji

Służycie parlamentowi, ale tak naprawdę służycie Polsce i Polakom, prezentując najwyższe standardy formacji, która jest unikalna w skali wielu parlamentów - mówił w piątek do funkcjonariuszy Staży Marszałkowskiej z okazji ich święta marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

W piątek na terenie Sejmu, z okazji Święta Straży Marszałkowskiej, odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział marszałkowie Sejmu i Senatu, wicemarszałkowie izb, ministrowie, posłowie oraz funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej i ich rodziny.

"Jesteśmy tu, aby wam podziękować za to, że jesteście wizytówką parlamentu, tymi którzy często pierwsi stykają się z naszymi gośćmi. Jesteśmy tu po to, aby wam podziękować za to, że czujemy się nie tylko bezpieczni, ale czujemy się również zaopiekowani, czujemy, że jesteście częścią wielkiej parlamentarnej rodziny, że służycie nam wsparciem i pomocą nie tylko w gmachach parlamentu, ale również podczas licznych uroczystości" - mówił Grodzki.

"Jesteśmy z was dumni i dziękujemy, że służycie parlamentowi, ale tak naprawdę służycie Polsce i Polakom, prezentując najwyższe standardy formacji, która jest unikalna w skali wielu parlamentów" - podkreślił marszałek Senatu.

Grodzki jako lekarz podziękował też funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej za pomoc i wsparcie w trudnych czasach pandemii. Życzył funkcjonariuszom dalszych awansów i wszelkiej pomyślności.