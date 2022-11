Grodzki: W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP przypomnimy zasługi izby

W poniedziałek, w 100 rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP, odbędzie się uroczyste posiedzenie izby, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

Ma ono przypominać, że Senat ma ogromne zasługi dla Polski i że jest mocno związany z jej losami długą tradycją - podkreśla marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy w uroczystościach rocznicowych będzie też uczestniczyć marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz b. prezydent Bronisław Komorowski a także byli marszałkowie Senatu i byli premierzy.

To nie koniec, plany obchodów były bardziej rozbudowane

Marszałek Grodzki powiedział PAP, że plany obchodów były bardziej rozbudowane, "ale z racji szukania oszczędności te uroczystości będą ograniczone do spotkania z byłymi senatorami, posiedzenie Izby z przyjęciem uchwały w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP oraz przedstawienia opartego na twórczości Norwida w Teatrze Polskim" - podkreślił.

"Przede wszystkim jednak zależało nam, by uhonorować senatorów wszystkich kadencji - od pierwszej do dziesiątej. Podczas uroczystości spotkamy się z senatorami poprzednich kadencji, złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą senatorów II RP, pomordowanych, poległych czy zaginionych w latach drugiej wojny światowej oraz powojennym okresie represji" - powiedział Grodzki.

Przeczytaj, jakie będą najważniejsze punty i co znajdzie się w agendzie tego wydarznia

Jak dodał, o godz. 13 rozpocznie się uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego zostanie przyjęta okolicznościowa uchwała. Planowane są wystąpienia marszałka Senatu, prezydenta RP, Marszałek Sejmu oraz zaproszonych gości.

"Uroczystości zakończą się wieczorem w Teatrze Polskim spektaklem +Słowo jest ogień+, opartym na twórczości Cypriana Norwida. To będzie zamknięcie obchodów" - przekazał marszałek Senatu.

"Uroczystości będą przypominać, że Senat ma ogromne zasługi w RP i swoją długą tradycję, bo protoplaści Senatu istnieli dużo wcześniej niż 100 lat temu, jako Rada Królewska. To wyewoluowało w ciągu wieków, a historia Senatu jest dość mocno związana z losami Rzeczypospolitej. Gdy była ona w kłopotach, to w pierwszej kolejności likwidowano Senat, co zrobili i komuniści, i władze rozbiorowe Polski. Potem w wolnej Polsce Senat się odradzał" - podkreślił Grodzki.

To była izba, której odrodzona II Rzeczpospolita po prostu potrzebowała

Senat w komunikacie przypomniał, że 100 lat temu, w II Rzeczpospolitej, odrodzonej po 123 latach niewoli, polski parlament odrodził się w swojej pełnej postaci, czyli złożony z dwóch Izb. Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie początkowo miało jednoizbowy parlament, dopiero konstytucja marcowa z 1921 r. przywróciła przedrozbiorową tradycję, zgodnie z którą władza ustawodawcza ma się składać z Sejmu i Senatu.

Wybrany 12 XI 1922 r. Senat II RP I kadencji zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu 28 listopada 1922 r.; otworzył je naczelnik państwa Józef Piłsudski. Przewodnictwo obrad objął marszałek senior Bolesław Limanowski, nestor polskich socjalistów.

Z okazji jubileuszu 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu w II RP, Kancelaria Senatu zorganizowała wystawę plenerową "Senat wczoraj i dziś". Ekspozycja przedstawia historię Senatu RP od początku jego powstania do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem 20-lecia międzywojennego, ukazując najważniejsze fakty z historii Izby. Jest ona prezentowana w różnych miejscach w całej Polsce.

Od 16 listopada w gmachu Senatu prezentowana jest wystawa "Różnorodność społeczna senatorów II Rzeczypospolitej", przybliżająca sylwetki tych, którzy w tym okresie zasiadali w ławach senatorskich.