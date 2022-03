Grodzki w wystąpieniu do Rady Najwyższej Ukrainy: robimy wszystko, oficjalnie i niejawnie, abyście zwyciężyli

Senat RP i ja osobiście robimy wszystko, oficjalnie i niejawnie, abyście zwyciężyli, a przede wszystkim aby jak najszybciej zakończyć wojnę, przegnać agresora i przystąpić do odbudowy kraju - podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki w wystąpieniu skierowanym do Rady Najwyższej Ukrainy.

Nagranie skierowane do ukraińskiego parlamentu marszałek Grodzki zamieścił w piątek m.in. na Twitterze. Jak podkreślił, łączy się z nimi z Polski, w której obecnie przebywa ponad 2 mln, głównie kobiet i dzieci, "naszych gości z Ukrainy zmuszonych do ucieczki z powodu okrutnej, niczym nie uzasadnionej agresji Rosji na niezagrażającego jej sąsiada". Ocenił też, że rodzi się "nowy rozdział braterskich relacji między naszymi narodami, który wzbudza szerokie uznanie na całym świecie".

"Wyrzekliście się broni jądrowej w zamian za nienaruszalność granic i zostaliście brutalnie oszukani przez zbrodniczy reżim szaleńca, którego bez żadnej przesady można nazwać Hitlerem XXI wieku. Muszą za to zapłacić, bo jeśli nie, będzie to oznaczało przyzwolenie na atakowanie słabszych bez powodu, na gwałcenie praw i wolności narodów, a konsekwencje zburzenia mozolnie budowanego po II wojnie światowej ładu będą tragiczne. To nie jest tylko agresja Rosji przeciw Ukrainie, to jest starcie cywilizacji wolnego świata z okrutną dyktaturą" - powiedział Grodzki.

"Jesteście sumieniem wolnego świata, dlatego naszym moralnym i cywilizacyjnym obowiązkiem jest wspierać Was na wszystkie możliwe sposoby. Możecie być pewni, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej i ja osobiście robimy wszystko, oficjalnie i niejawnie, abyście zwyciężyli w tej wojnie, a przede wszystkim aby jak najszybciej ją zakończyć, przegnać agresora i przystąpić do odbudowy kraju" - dodał marszałek Senatu, zwracając się do członków do Rady Najwyższej Ukrainy.

Podkreślił, że Ukraińcy dają mnóstwo przykładów najwyższego poświęcenia, męstwa i determinacji w obronie swojej ojczyzny.

"Ale trzeba to podkreślić z całą mocą: cały cywilizowany świat musi działać z podobną determinacją i bezwzględną wolą poskromienia agresora. Sankcje muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. Dlatego muszę Was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące Tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. Agresor musi być całkowicie izolowany i musi boleśnie odczuć, że świat twardo stoi po stronie zaatakowanych i nie pozwoli na rzeź Ukrainy" - oświadczył.

Według marszałka Senatu w obecnej sytuacji trzeba działać stanowczo. "Mniej słów, więcej czynów. Dla mnie jako dla chirurga to jasne i oczywiste. Musicie w sposób ciągły dostawać broń pozwalającą niszczyć wrogie siły ale i systemy skutecznie strzegące ukraińskiego nieba przed wrogimi samolotami i rakietami, aby było ono czyste i bezpieczne" - powiedział.

Grodzki zaznaczył, że cały świat podziwia bohaterski opór i wiarę w zwycięstwo Ukraińców, którym przewodzi prezydent Wołodymyr Zełenski, wspierany przez współpracowników i wyszkolonych wojskowych. "Ale sam podziw nie wystarczy. Wolny świat musi podejmować wszystkie możliwe wysiłki dyplomatyczne, logistyczne, finansowe i inne, aby jak najszybciej zakończyć zwycięsko tą niewypowiedzianą wojnę i przerwać ogromne cierpienia narodu ukraińskiego. To walka o przyszłość Ukrainy, ale i przyszłość całego świata. Kto tego nie rozumie, naraża nas wszystkich na niewyobrażalne niebezpieczeństwo" - stwierdził marszałek Senatu.

"Całym sercem jestem z Wami, podzielam w całej rozciągłości Waszą wiarę w zwycięstwo, płaczę nad ciałami bestialsko zabitych dzieci, kobiet i mężczyzn i jestem gotów zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby wesprzeć Was w wojnie dobra ze złem" - dodał Grodzki. Swoje wystąpienie zakończył słowami "Chwała Ukrainie, chwała bohaterom".