Gronkiewicz-Waltz, Kliczko i Rottermund honorowymi obywatelami Warszawy

Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Witalij Kliczko i prof. Andrzej Rottermund zostali honorowymi obywatelami Warszawy - zdecydowała Rada Warszawy. Wyróżnienia wręczono podczas niedzielnej uroczystej sesji Rady z okazji Dnia Pamięci Warszawy.

Na uroczystej sesji Rady Warszawy, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie obecni byli m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz i prof. Andrzej Rottermund. W imieniu Witalija Kliczki tytuł Honorowego Obywatela odebrał jego brat Władimir.

Witalij Kliczko, którego wystąpienie zostało wyświetlone na ekranie podziękował za przyznanie tytułu honorowego obywatela miasta oraz podkreślił, że Ukraina dziś nie tylko broni własnej niepodległości, ale i demokracji całej Europy.

"Zwyciężymy, bo od tego zależy przyszłość Europy i całego demokratycznego świata" - powiedział. Dodał, że Polacy podobnie jak Ukraińcy doznali wielu krzywd ze strony Związku Radzieckiego i bardzo dobrze rozumieją Ukraińców.

Kliczko przypomniał, że ponad milion Ukraińców znalazło schronienie w Polsce, a Warszawa stała się międzynarodowym centrum pomocy Ukrainie.

Brat Witalija Kliczki, Władimir podczas swojego wystąpienia podkreślił, że Ukraińcy wyznają te same zasady co Polacy - zasady demokratyczne.

"Dobrze wiecie jako Polacy, jako warszawianie co to wojna. Macie podobną historię do naszej, przeżyliście najazd i okupację hitlerowską, następnie staliście się tak jakby częścią imperium sowieckiego. Dlatego dobrze rozumiecie, jakie odczucia mamy my w czasie tej wojny" - powiedział Władimir Kliczko.

Dodał, że przyznanie tytułu honorowego obywatelstwa Witalijowi Kliczce nie jest jedynie zaszczytem dla niego i jego samego, ale dla wszystkich Ukraińców.

"Wyznajemy te same zasady co Polacy, zasady demokratyczne i nasze narody wiedzą, że trzeba walczyć (...) dobrze wiemy, że Polska - społeczeństwo, ale także rząd polski od samego początku napaści rosyjskiej, od 2014 roku nieustannie nas wspiera" - mówił.

Kliczko podkreślił, że Ukraina jest sojusznikiem Polski tak samo, jak Polska jest sojusznikiem Ukrainy. Trzeba o tym pamiętać" - zaznaczył.

Zapewnił też, że Ukraińcy odbudują swój kraj i uczynią go nowoczesnym. Wiemy co to znaczy cierpienie, ale wiemy też jak odbudować i ulepszać swój kraj" - zaznaczył.

Hanna Gronkiewicz-Waltz odbierając tytuł honorowej obywatelki powiedziała, że jest bardzo dumna i podziękowała za docenienie jej pracy dla rozwoju miasta i pracy na rzecz warszawiaków i warszawianek.

"To ogromny zaszczyt, biorąc pod uwagę m.in. dotychczasowych laureatów tego jakże godnego tytułu, m.in. prof. Bartoszewski, Wanda Traczyk-Stawska, premier Jan Olszewski, czy Tadeusz Mazowiecki. Dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że Warszawa miała dobrych włodarzy. Starali się, dbali o mieszkańców i mieszkanki, każdy na swój sposób chciał rozwiązywać ich problemy" - mówiła.Dodała, że w miarę możliwości kontynuowała dokonania jej poprzedników. Podkreśliła, że od początku bardzo ważna dla niej była wygoda życia mieszkańców Warszawy. Przypomniała m.in., że walczyła o dofinansowanie budowy metra, czy na nowe tramwaje.

Podczas odbierania honorowego obywatelstwa przez Hannę Gronkiewicz-Waltz salę opuścił wiceprzewodniczący Rady Warszawy Dariusz Figura (PiS), którego klub od początku był przeciwny kandydaturze byłej prezydent do tego tytułu.

Przed wręczeniem odznaczeń, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że tytuły honorowego obywatela wręczane są w momencie szczególnym. "Zawsze zbieramy się przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, żeby wspominać powstanie, natomiast chyba nigdy nie spodziewaliśmy się, że przesłanie powstania będzie tak aktualne" - powiedział.

"Nie spodziewaliśmy się tego, że te obrazy, które znamy z historii powrócą, "że będziemy patrzeć na niszczone miasta, na mordowanych obywateli i że nagle okaże się, że to przesłanie Powstania Warszawskiego jest tak niesłychanie aktualne" - mówił.

Dodał, że Warszawa dzisiaj wygląda jak jedno z najbardziej nowoczesnych miast w Europie. "To olbrzymia zasługa Hanny Gronkiewicz-Waltz" - mówił. Podkreślił, że pokazała m.in., że "jest wierna misji rozwoju naszego miasta".

Podczas sesji w Pałacu Kultury i Nauki wręczono też kilkudziesięciu osobom Nagrody m.st. Warszawy 2022 r.

Mer Kijowa, partnerskiego miasta Warszawy Witalij Kliczko, ukraiński bokser, mistrz świata w wadze ciężkiej. Urodził się w Kirgistanie. Studiował sport na Uniwersytecie Kijowskim, a w 2000 r. obronił pracę doktorską.

Po odejściu z zawodowego boksu rozpoczął karierę polityczną, stając na czele partii UDAR (Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform). W 2012 r. został deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy. Odgrywał ważną rolę podczas protestów Euromajdanu w Ukrainie na przełomie 2013/14. W maju 2014 r. wygrał wybory na mera Kijowa.

"Od czasu zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wykazuje się olbrzymią odwagą oraz determinacją do tego, aby pokonać agresora. Dając przykład innym, tuż przed wojną, wstąpił do rodzimych wojsk obrony terytorialnej. Swoje znajomości i rozpoznawalność wykorzystuje, aby nagłośnić światu sytuację Ukrainy i jednocześnie mobilizuje swoich rodaków do obrony stolicy i całej ojczyzny" - podkreślili organizatorzy uroczystości w materiałach biograficznych o Kliczce.

"Witalij Kliczko dał przykład ogromnej odwagi, determinacji i patriotyzmu. Stał się symbolem walczącego Kijowa" - zaznaczyli.

B. prezydent Warszawy jest ekonomistką, profesorem nauk prawnych, politykiem. Urodziła się w Warszawie, w 1980 r. współtworzyła struktury NSZZ "Solidarność" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-2000 była prezesem Narodowego Banku Polskiego, a później wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.

W 2005 r. zdobyła mandat poselski, a w 2006 r. wygrała wybory na prezydenta Warszawy, który sprawowała jeszcze przez dwie kolejne kadencje - do listopada 2018 r. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji.

W biogramie przypomniano m.in., że podczas jej kierowania stolicą rozbudowano pierwszą i otwarto drugą linię metra, zmodernizowano transport publiczny, oddano do użytku Most im. Marii Skłodowskiej-Curie na północy miasta, przebudowano bulwary wiślane, uruchomiono system wypożyczalni rowerów miejskich Veturilo, a także otwarto Muzeum Żydów Polskich POLIN i Centrum Nauki Kopernik.

B. dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie profesor Andrzej Rottermund otrzymał honorowe obywatelstwo w 2020 r. ale tytuł nie został wcześniej wręczony. Urodził się w 1941 r. w Warszawie, w 1964 r. ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1990 r. został profesorem nauk humanistycznych. Jest autorem ponad stu książek, artykułów i esejów, dotyczących głównie sztuki XVIII i XIX wieku.

W latach 1991-2015 był dyrektorem Zamku, był wiceministrem kultury i sztuki oraz pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W uroczystej sesji Rady Warszawy wzięli udział zaproszeni goście. Dla mieszkańców Warszawy udostępniono ekran na parterze PKiN.