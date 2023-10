Grozi nam recydywa socjalizmu w gospodarce

- Z rosnącym niepokojem obserwuję, jak zmierzamy w kierunku recydywy socjalizmu w gospodarce – jakbyśmy zapomnieli, gdzie byliśmy pod koniec lat 80. ubiegłego wieku - pisze Janusz Steinhoff, minister gospodarki w latach 1997–2001 i wicepremier (2000-2001). Jak to uzasadnia?

Z rosnącym niepokojem obserwuję, jak zmierzamy w kierunku recydywy socjalizmu w gospodarce – jakbyśmy zapomnieli, gdzie byliśmy pod koniec lat 80. ubiegłego wieku.

Recydywa mechanizmów komunistycznej utopii polega na nieracjonalnym zwiększaniu udziału państwa w gospodarce

Przypomnę zatem: roczna inflacja w 1990 r. osiągnęła poziom 585 proc., a z powodu powszechnych niedoborów większość towarów była reglamentowana. W tym wszystkie nośniki energii! Tym rezultatem kończyła swój żywot gospodarka funkcjonująca wedle prawideł komunistycznej utopii.

Chwała Bogu, że w 1989 roku nie było woli jej powierzchownej naprawy, a rząd Tadeusza Mazowieckiego wspierany przez kontraktowy parlament podjął decyzję o budowie gospodarki rynkowej. Chcieliśmy, tworząc nową demokratyczną Polskę, by jej gospodarka funkcjonowała na zasadach konkurencji i wolnego rynku.

Zetknięcie się niewydolnej gospodarki socjalistycznej z nowym porządkiem było, co nieuchronne, brzemienne w skutki społeczne. Ale nie można, oceniając dzisiaj początek polskiej transformacji, mylić przyczyn ze skutkami, tak jak nader często czynią to polityczni aktywiści i ekonomiczni analfabeci.

A przecież osiągnięcia polskiej transformacji oceniane na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych wskazują, że Polska odniosła gospodarczy sukces i to pomimo wielu nieracjonalnych decyzji podejmowanych w ostatnim czasie.

Dokonująca się aktualnie recydywa mechanizmów komunistycznej utopii polega na nieracjonalnym zwiększaniu udziału państwa w gospodarce. Funkcje regulacyjne próbuje się zastąpić prymitywnie pojmowaną polityką właścicielską, polegającą na ręcznym sterowaniu. Monopole w sektorze energii i paliw fatalnie wpływają na gospodarkę i obniżają konkurencyjność polskich firm, windując ceny energii elektrycznej, gazu czy paliw płynnych.

Pewnego rodzaju cuda w ekonomii zawsze prowadzą w końcu do niedoborów

Brak konkurencji, czy też jej poważne wypaczenie, zniechęca do innowacyjności, podnoszenia jakości, redukcji nadmiernych kosztów, ale także hamuje inwestycje. Prywatni przedsiębiorcy rezygnują z nich, obawiając się, że nie poradzą sobie na rynku zdominowanym przez państwowy podmiot, którego właściciel w dodatku ustala i zmienia reguły tak, by służyły interesom tego podmiotu.

Nie cieszą mnie wobec tego informacje o wyjątkowo wysokich zyskach Orlenu, bo mam świadomość, że są one pochodną jego monopolistycznej pozycji. Co gorsza, ceny paliw czy doraźnie wprowadzane regulacje na rynku energii podporządkowane są potrzebom politycznym i korelowane z kalendarzem wyborczym. To ten sam skrajnie nieodpowiedzialny mechanizm, który obserwujemy w polityce monetarnej.

Rażącym przykładem jest ostatnia obniżka cen paliw realizowana przez Orlen. Przy inflacji, kryzysie złotówki i wysokich cenach ropy naftowej na rynkach światowych. Cud? Tego rodzaju cuda w ekonomii zawsze prowadzą w końcu do niedoborów – w tym przypadku na stacjach paliw; będą one konsekwencją nieopłacalności importu.

Kolejny przykład: PGNiG, mający ponad 90 proc. polskiego rynku gazu, informuje w ulotce dołączonej do faktury, że dzięki działaniom rządu oszczędzam, ponieważ państwo sprzedaje mi gaz taniej. Po 200 zł za MWh zamiast po 500, bo tyle właśnie wynosi cena gazu według aktualnej taryfy zatwierdzonej przez URE dla PGNiG! Tymczasem aktualnie ceny gazu zarówno na giełdzie TTF w Holandii, jak i polskiej TGE zawarte są w przedziale 165-185 zł/MWh. Czyli ponad dwa razy mniej! Wniosek – cena gazu ziemnego dla różnych grup odbiorców, którą dyktuje państwowy monopolista, jest funkcją innych uwarunkowań niż popyt i podaż.

Na te zjawiska nakłada się słabość Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który brakiem aktywności w odniesieniu do kluczowych sektorów gospodarki daje dowód swojej politycznej podległości.

Trzeba odejść od państwowych monopoli, przywrócić warunki dla wolnej konkurencji

Fatalny wpływ na gospodarkę, jej rozwój i skłonność do inwestowania ma wieloletni kryzys wymiaru sprawiedliwości. Przy wysokich, w odniesieniu do PKB, wydatkach na jego utrzymanie jest on skrajnie niewydolny i bezrefleksyjnie opresyjny. W kwestiach gospodarczych łączy się to często z niekompetencją prokuratury, aresztami na polityczne zamówienie, które przy opieszałych sądach (sprawy ciągnące się kilkanaście lat) trwale niszczą firmę i rujnują życie jej właścicielowi.

Przyszły rząd musi zatem, przywracając praworządność, usprawnić funkcjonowanie państwa. Odchodząc od państwowych monopoli, przywrócić warunki dla wolnej konkurencji. W interesie całej polskiej gospodarki jest też konsekwentna realizacja polityki energetycznej, koherentnej z wyzwaniami, jakie wynikają z polityki klimatycznej.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 3/2023.