Grudziądz: Karola Skowrońska została honorową obywatelką miasta

Karola Skowrońska została w środę honorową obywatelską Grudziądza (Kujawsko-pomorskie). Znaną popularyzatorkę wojskowości i kawaleryjskiej historii uhonorowano podczas uroczystej sesji rady miejskiej z okazji 731. urodzin miasta.

Skowrońską wyróżniono za wieloletnią działalność w zakresie popularyzacji wojskowej i kawaleryjskiej historii Grudziądza. Szerzej znana jest przede wszystkim z organizacji corocznych zjazdów Zjazdów Kawalerzystów II RP, gromadzących ułanów i ich bliskich z różnych zakątków świata.

Od 1991 roku Skowrońska jest przewodniczącą zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, nawiązującej do tradycji przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Z jej inicjatywy w grudziądzkim Muzeum im. ks. Łęgi w 1984 r. utworzono Salę Tradycji jazy Polskiej. Zaangażowana była wiele przedsięwzięć o charakterze wydawniczym, a także w gromadzenie eksponatów i dokumentowanie dziejów kawalerii.

Skowrońska przez wiele lat pracowała w Bibliotece Miejskiej, będąc w latach 1972-2007 jej dyrektorem. Pełniła też funkcję prezesa Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

"Jest Pani dla nas wiarygodną nauczycielką patriotyzmu skłaniającego do zadumy nad przeszłością jako źródłem naszego rozumienia samych siebie oraz naszej narodowej i lokalnej wspólnoty. To patriotyzm, który porywa i wiąże nas ze sobą, i za pokazywanie nam takiego właśnie patriotyzmu z całego serca dziś pani dziękuję" - powiedział, zwracając się do Skowrońskiej, prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

"Dołączyłam do grona najwybitniejszych mieszkańców Grudziądza. Jestem szczęśliwa i pełna wdzięczności. Raz jeszcze dziękuję" - mówiła Skowrońska.

Grudziądz obchodzi 731. rocznicę lokacji na prawie chełmińskim. 18 czerwca 1291 r. mistrz krajowy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwanego zakonem krzyżackim Meinhard z Querfurtu wystawił dla Grudziądza przywilej lokacyjny.

Miasto w okresie międzywojennym było głównym ośrodkiem szkolenia kawalerzystów. W mieście w 1920 r. powstała Centralna Szkoła Jazdy, która później funkcjonowała jako Centralna Szkoła Kawalerii, Obóz Szkolny Kawalerii, a od 1928 r. do wybuchu wojny jako Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W ramach centrum działała szkoła podchorążych, której absolwenci później trafiali do różnych jednostek. W grudziądzkiej cytadeli przed wojną stacjonował 18. Pułk Ułanów Pomorskich.