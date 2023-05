Grupa Velux w rok zmniejszyła o 26 proc. emisję CO2

Transformacja sektora budowlanego w kierunku redukcji emisji CO2 jest w toku, ale współpraca i tempo zmian muszą zdecydowanie wzrosnąć - podkreśla Lars Petersson, dyrektor generalny Grupy Velux. Producent okien chwali się konkretnymi osiągnięciami.

Jak wynika z raportu zrównoważonego rozwoju grupy Velux za 2022 rok producentowi okien udało się w 2022 roku ograniczyć emisje z działalności operacyjnej (zakres 1 i 2) z nieco ponad 37,1 tys. ton CO2 do niespełna 27,4 tys. ton CO2.

W 2022 roku spadły też emisje CO2 grupy Velux z całego łańcucha wartości (zakres 3), a mianowicie z 2,06 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2021 roku do 1,99 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2022 roku.

Ważnym partnerstwem, wskazanym w raporcie, które pomoże grupie Velux zrealizować jej strategiczne cele związane z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej, jest zawarta w 2022 r. umowa z firmą BayWa r.e.

To umowa typu PPA (ang. - The Power Purchase Agreements – PPA) na zakup energii elektrycznej, która zakłada budowę dwóch nowych farm solarnych w Hiszpanii, które po uruchomieniu w 2025 r. farmy będą generować 167 GWh energii odnawialnej rocznie.

W minionym roku, jak też wskazano w raporcie zrównoważonego rozwoju, grupa Velux zawarła strategiczne partnerstwa ze dostawcami niskoemisyjnego aluminium – firmami Hydro i Novelis.

Umowa z Hydro ma na celu osiągnięcie do 2030 roku poziomu poniżej 2 kg CO2 emitowanego na 1 kg aluminium, co stanowi mniej niż jedną piątą średniej europejskiej wynoszącej 11,3 kg dwutlenku węgla na 1 kg aluminium. Ten cel obejmuje cały łańcuch wartości aluminium w grupie Velux.

Umowa z firmą Novelis zakłada osiągnięcie do końca 2024 roku poziomu poniżej 4 kg CO2 emitowanego na 1 kilogram walcowanego aluminium dostarczanego przez firmę Novelis. Aluminium wykorzystane do produkcji oblachowania okien dachowych Velux będzie w 70 proc. pochodziło z recyklingu.

Velux znaczył ponadto, że 98 proc. opakowań okien dachowych jest produkowanych na bazie papieru, co pozwoliło zaoszczędzić ponad 600 ton plastiku w 2022 roku, w porównaniu z 2021 r.

Velux poinformował, że zasadzono 100 tys. drzew w ramach 21-letniego partnerstwa ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF). Celem jest wychwycenie historycznych emisji CO2 z działalności Grupy Velux– 5,6 mln ton CO2.

- Cieszę się, że nasze partnerstwa mające na celu zmniejszenie emisji z materiałów zaczynają przynosić rezultaty. Będziemy nadal współpracować z partnerami w ramach naszego łańcucha wartości i poza nim, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób podejmowania działań na rzecz klimatu. Transformacja sektora budowlanego w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla jest w toku, ale współpraca i tempo zmian muszą zdecydowanie wzrosnąć – stwierdził Lars Petersson, dyrektor generalny Grupy Velux, cytowany w komunikacie.

Zrównoważony rozwój to nie tylko ograniczanie emisji i wykorzystania niechcianego plastiku. To także bezpieczeństwo pracy i równouprawnienie w załodze.

W tym zakresie firma Velux podała m.in., że w całej grupie liczba wypadków na milion przepracowanych godzin spadła z 2,58 w 2021 roku do 1,63 w 2022 roku.

Z kolei udział kobiet na stanowiskach kierowniczych osiągnął 30 proc. w 2022 roku, w porównaniu do 28 proc. w 2021 roku, ale jak stwierdził Velux obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych znajduje się ogólnie na poziomie 26 proc.,” co podkreśla potrzebę dalszych działań w tym obszarze”.

W 2020 roku grupa Velux ogłosiła nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju, w ramach której zobowiązała się wychwycić historyczne emisje CO2 wyemitowane od 1941 roku, czyli 5,6 mln ton CO2 do 100. rocznicy założenia firmy przypadającej na 2041 rok.

Część tego celu zostanie zrealizowana przy współpracy z organizacją WWF (The World Wide Fund for Nature – Światowym Funduszem na rzecz Przyrody) w ramach projektów ochrony i sadzenia lasów.

Obecnie realizowany jest pierwszy z pięciu projektów ochrony i rekultywacji lasów w Ugandzie. Obejmuje 28 tys. hektarów w tzw. szczelinie albertyńskiej — miejscu o ogromnej bioróżnorodności, w którym tropikalne lasy deszczowe stanowią siedlisko tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Projekt pozwoli zneutralizować około jeden milion ton CO2.

Grupa Velux zobowiązała się także do stania się firmą całkowicie neutralną pod względem emisji CO2 (zakres 1 i 2) do 2030 roku. Ponadto, grupa pracuje nad zmniejszeniem o 50 proc. emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (zakres 3) do 2030 roku.

Grupa Velux zajmuje się produkcją okien dachowych. Działa w kilkudziesięciu krajach, w tym w Polsce. Należy do duńskiej firmy VKR Holding. W Polsce grupa zatrudnia, jak podaje, około 4,8 tys. osób, a większość z nich w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa.