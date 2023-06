Grupa Velux we współpracy z WWF ogłosiła nowe projekty ochrony klimatu

Grupa Velux sfinansuje projekty ochrony i rekultywacji lasów w tropikalnych rejonach w Wietnamie i na Madagaskarze. Wraz z pierwszym projektem w Ugandzie, przyczynią się do wychwycenia historycznych emisji grupy z działalności operacyjnej.

Grupa Velux zobowiązała się do wychwycenia historycznych emisji CO2 ze swojej działalności operacyjnej w latach 1941-2041.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację projektów leśnych finansowanych przez grupę, a opracowanych i zarządzanych przez biura WWF.

Grupa Velux poinformowała, że sfinansuje dwa dodatkowe projekty ochrony i rekultywacji lasów w tropikalnych rejonach w Wietnamie i na Madagaskarze. Wskazała, że wraz z pierwszym projektem w Ugandzie, nowe projekty przyczynią się do wychwycenia historycznych emisji grupy z działalności operacyjnej.

"Okno czasowe na utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza szybko się zamyka"

Grupa Velux zobowiązała się do wychwycenia historycznych emisji CO2 ze swojej działalności w latach 1941-2041. Cel ten, jak podaje, zostanie osiągnięty poprzez realizację projektów leśnych finansowanych przez grupę, a opracowanych i zarządzanych przez biura WWF, we współpracy z lokalnymi władzami i społecznościami.

Lars Petersson, CEO Grupy Velux, zaznacza, że okno czasowe na utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza szybko się zamyka.

- Zobowiązaliśmy się do realizacji najbardziej ambitnej ścieżki Porozumienia paryskiego i wyjścia poza nasz łańcuch wartości, aby finansować projekty leśne, które wychwytują równowartość naszych wszystkich historycznych emisji z działalności od momentu założenia firmy w 1941 roku. Jestem bardzo podekscytowany, że udało nam się znaleźć dwie nowe lokalizacje, które koncentrują się na różnych rodzajach lasów, dzikiej przyrodzie i lokalnych społecznościach - mówi Lars Petersson.

Bo Øksnebjerg, sekretarz generalny WWF Dania wskazuje, że według najnowszego raportu WWF Living Planet 2022, średni spadek populacji gatunków od 1970 roku wyniósł 69 proc..

- Skutki kryzysu klimatycznego i środowiskowego stają się coraz bardziej odczuwalne, dlatego musimy pilnie podjąć działania na rzecz budowy bardziej odpornej i zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich. Przyjęcie porozumienia Kunming-Montreal, zobowiązującego świat do zatrzymania i odwrócenia utraty bioróżnorodności do 2030 r., daje nadzieję, a partnerstwa takie jak to między Velux i WWF wyznaczają drogę do działania naprzód - mówi Bo Øksnebjerg.

Pierwszy projekt leśny partnerstwa Velux i WWF ruszył w 2021 roku w Ugandzie

Pierwszy projekt leśny partnerstwa, uruchomiony w 2021 roku, zlokalizowany jest w Ugandzie, na terenie Kagombe, gdzie w ciągu ostatniej dekady odnotowano wskaźnik wylesiania na poziomie 73 proc.

Projekt ma na celu rekultywację obszarów leśnych, sadzenie nowych drzew i ochronę już istniejącego drzewostanu. Dzięki ochronie opartej na lokalnych społecznościach szacuje się, że projekt pozwoli na wychwycenie 1 mln ton CO2. Do tej pory zasadzono już ponad 180 tys. drzew, a także rozpoczęto działania umożliwiające lokalnym społecznościom znalezienie alternatywnych źródeł utrzymania.

Dwa dodatkowe projekty leśne zostały wybrane w oparciu o potencjał emisji CO2, różnorodność biologiczną i korzyści dla społeczności lokalnych, a także długoterminową trwałość każdego projektu.

Projekt w Wietnamie, zlokalizowany w górzystym regionie Central Annamites, koncentruje się na działaniach REDD (reducing emissions from deforestation and forest degradation - redukcja emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów) w ramach ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i władzami. Szacuje się, że przyczyni się do redukcji i usunięcia ponad 2 mln ton CO2.

Z kolei projekt realizowany na Madagaskarze jest zlokalizowany na obszarze lasów namorzynowych Manambolo-Tsiribihina i skupia się na działaniach typu ARR (afforestation, reforestation and revegetation - zalesianie, powtórne zalesianie i rekultywacja). Szacuje się, że dzięki temu projektowi uda się zredukować i pochłonąć ponad 0,5 miliona ton CO2.

W 2020 r. Grupa Velux i WWF zainicjowały partnerstwo skupiające się na rozwiązaniach opartych na przyrodzie w celu łagodzenia zmian klimatycznych. Dzięki temu grupa chce przejąć odpowiedzialność za swoje historyczne emisje. Dwudziestoletnie partnerstwo zapewni portfel projektów leśnych w tropikalnych rejonach, które będą finansowane przez Grupę Velux.

Szacuje się, że projekty leśne realizowane w ramach partnerstwa zapewnią zmniejszenie i usunięcie co najmniej 4,5 mln ton CO2 - równowartość całego CO2 emitowanego przez Grupę Velux z działalności operacyjnej (zakres 1 i 2) od momentu jej założenia w 1941 roku.