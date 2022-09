Grupa WB: modyfikujemy Warmate'a pod wpływem doświadczeń z Ukrainy

Grupa WB kontynuuje dostawy amunicji krążącej Warmate, w modyfikacjach systemu firma uwzględnia doświadczenia z Ukrainy - powiedział prezes Grupy Piotr Wojciechowski.

Jak powiedział Wojciechowski w czwartek w Kielcach, gdzie trwają targi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, Ukraińcy użyli dotychczas ponad 150 dronów Warmate; dostawy trwają, firma przekazuje kolejne egzemplarze co tydzień. Prezes zaznaczył, że chodzi o dostawy samych aparatów latających, nie kompletnych zestawów ze stanowiskiem kierowania.

"Zbieramy doświadczenia z bojowego użycia Warmate'a, systemy cały czas są modyfikowane" - powiedział, dodając, że zmiany polegają np. na uproszczeniu obsługi.

Według wiedzy producenta sprzęt jest coraz częściej wykorzystywany z kamerami pracującymi w podczerwieni, pozwalającymi używać go nocą, zarazem sam jest trudny do wykrycia, także w tym spektrum. Przeznaczony do zwalczania broni pancernej Warmate jest kupowany przez polskie wojsko, wcześniej wybrało go kilka krajów, w tym Ukraina.

System z dronem-samobójcą został opracowany przez Grupę WB i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. System składa się ze stacji kontroli i kierowania, naziemnego terminala danych i dronów mogących pozostawać w powietrzu do 70 minut. W wariancie bojowym dron jest jednorazowy, w wersji obserwacyjnej może być wykorzystywany wielokrotnie.

Na kieleckich targach Grupa WB przedstawia także inne swoje bezzałogowce i pozostałe rozwiązania, EyeQ - system wykorzystania sztucznej inteligencji do automatycznej analizy danych rozpoznawczych, który ma pomagać żołnierzom identyfikację celów wojskowych (odróżnienie ich od cywilnych, na najwyższym poziomie także np. rozpoznanie typu wozu bojowego) i ich śledzenie. Według producenta trafność rozpoznania wynosi 80 procent, a dane można przekazywać do systemu kierowania ogniem i zintegrowanego systemu zarządzania walką Topaz.

Grupa demonstruje również swoją propozycję w programie taktycznego bezzałogowego statku powietrznego Gryf.

GRUPA WB - jak informuje ona na swojej stronie - to jeden z największych polskich koncernów zaawansowanych technologii, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym.

