Grupiński: "Lex Czarnek" nie ma uzasadnienia; mam nadzieję, że Senat odrzuci ustawę

"+LexCzarnek+, które powstało rzekomo z powodu licznych skarg rodziców na działania organizacji pozarządowych w szkołach, po prostu nie ma takiego uzasadnienia" - mówił na piątkowej konferencji poseł PO Rafał Grupiński. Mam nadzieję, że dzisiaj Senat odrzuci tę ustawę - dodał.

W piątek Senat zajmuje się nowelą Prawa oświatowego wzmacniającą rolę kuratorów oświaty oraz zmieniającą zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Za jej odrzuceniem opowiedziała się senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Podczas piątkowej konferencji prasowej przed siedzibą Kuratorium Oświaty w Poznaniu przewodniczący wielkopolskiej PO poseł Rafał Grupiński poinformował, że wraz z posłanką PO Marią Janyską przeprowadzi kontrolę dotyczącą skarg kierowanych do kuratorium dotyczących działania organizacji pozarządowych w szkołach. Grupiński zaznaczył, że podobne kontrole politycy PO przeprowadzili do tej pory w kuratoriach w województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, opolskim i śląskim.

"W zasadzie było tylko kilka skarg: cztery na Mazowszu i jedna w województwie lubelskim od 2015 r." - podkreślił. Dodał, że skarga na Lubelszczyźnie dotyczyła "szerzenia okultyzmu w szkole".

"Widać wyraźnie, że +lex Czarnek+, które powstało rzekomo z powodu licznych, kilkuset skarg rodziców na działania organizacji pozarządowych w szkołach, po prostu nie ma takiego uzasadnienia. Dzisiaj myślę, że w wielkopolskim kuratorium także potwierdzimy, że nie ma żadnej lawiny skarg" - zaznaczył polityk.

Według niego w przypadku pozalekcyjnych zajęć równościowych prowadzonych w ostatnich latach w poznańskich szkłach okazało się, że są one przeprowadzane przez nauczycieli, a nie przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Grupiński ocenił, że przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa oświatowego to "decyzja polityczna, ideologiczna ministra edukacji i nauki", która nie jest w żaden sposób uzasadniona realną sytuacją w szkołach.

"Mam pełną nadzieję, że dzisiaj Senat odrzuci tę ustawę, a w związku z tym PiS - po ostatniej klęsce głosowania (ws. ustawy covidowej - PAP) - będzie miał spory problem, żeby odrzucić veto Senatu do tej ustawy. Mam głęboką nadzieję, że przeprowadzenie tej ustawy PiS-owi już się nie uda" - przyznał Grupiński.

Posłanka Maria Janyska mówiła, że "po to, żeby uzasadnić opresyjną ustawę", "została zbudowana alternatywna rzeczywistość". W jej opinii nowe prawo oświatowe może spowodować np., iż w wyniku sprzeciwu jednego rodzica może nie być zgody na działanie w danej szkole sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "To działanie może doprowadzić do tego, że nauka empatii, dzielenia się dobrem, zauważania drugiego człowieka, wszystko zostanie zmarnowane" - powiedziała.

"Mam wrażenie, że chodzi o to, żeby obywatele od najmłodszych lat byli prowadzeni na sznurku, byli sterowani, bo to państwo, niestety widzimy to od sześciu lat, do tego dąży. Do absolutnej centralizacji, do tego, żeby prowadzić na pasku edukację, żeby zaglądać ludziom do sypialni, żeby sterować światopoglądem i wiarą" - mówiła posłanka.

Nowelizacja Prawa oświatowego zakłada m.in., że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

Zgodnie z nowelą, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Do ustawy wprowadzono katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Nowelizację Prawa oświatowego krytykuje m.in. opozycja, samorządowcy oraz organizacje społeczne.