Gry i zabawki – nowa wystawa w Miejscu Projektów Zachęty

„Opniaki”, „Pogaduchy rodzinne”, „Szwendam się. Dziecko w świecie dorosłych” to tytuły prac młodych polskich designerów prezentowanych na wystawie Gry i zabawki w Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie. Wernisaż 29 lipca.

Gry i zabawki to prezentacja gier, które bawią, uczą, łączą pokolenia, a także zabawek i obiektów stworzonych przez młodych polskich designerów z myślą o rekreacji. Projekty te mogą być wykorzystywane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Są ze świata analogowego i wirtualnego.

"Wystawa powstała trochę przy okazji - powiedziała PAP Magda Kardasz, kuratorka ekspozycji. "Przyglądając się pracom młodych designerów i dyplomom na ASP uderzyło mnie, że jest dużo projektów, w których młodzi artyści wykorzystują strategię gry do przedstawienia swoich idei".

Kardasz poszła tym tropem; przejrzała wystawy i prace nagradzanych projektantów w konkursach designerskich i - jak zaznacza - nazbierała się spora grupa projektów "z grą w tle bądź na pierwszym planie".

Na wystawie znalazło się wybranych przez kuratorkę 15 projektów związanych z grami, ze strategią zabawy. "Wiele z nich ma walory edukacyjne, wspomagają rozwój intelektualny i nabywanie nowych umiejętności, a niektóre mają nawet sportowy charakter - mówi Kardasz. "Wszystkie pozwalają pożytecznie spędzić czas wolny, rozwijają kreatywność w interakcji z innymi ludźmi, a czasem nawet przełamują bariery. Dobra wystawa na lato" - zapewnia kuratorka.

Celem na przykład projektu "Szwendam się. Dziecko w świecie dorosłych" Aleksandry Badury było stworzenie aplikacji mobilnej wspierającej poczucie sprawczości u dzieci. To mobilne narzędzie dla dzieci w wieku przedszkolnym może służyć nie tylko zabawie, ale i uczyć ważnych umiejętności.

"Za najważniejszą cechę, jaką warto rozwijać już od najmłodszych lat, uznałam poczucie sprawczości" - zaznacza autorka pracy. "Pozostając w stałym kontakcie z psychologiem dziecięcym, stworzyłam projekt aplikacji, w której poprzez wykonywanie prostych zadań dzieci uczą się podejmować własne decyzje, mogą zaobserwować ciągi przyczynowo-skutkowe swoich działań i wzmocnić własne poczucie sprawczości".

Aleksandra Badura, rocznik 1994, jest absolwentką wzornictwa przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem marek, identyfikacji wizualnych i tworzeniem produktów cyfrowych. Od niedawna tworzy także ilustracje, głównie te przeznaczone dla najmłodszych odbiorców.

Z kolei gra planszowa "Rodzinne pogaduchy" Wioletty Boguni-Bugaj - prezentuje kuratorka - sprzyja budowaniu i podtrzymywaniu więzi rodzinnych, jest swego rodzaju łącznikiem między domownikami.

Gra ta składa się z okrągłej planszy z kołem do losowania, kart z kategoriami, kart zadaniowych, kart specjalnych, bloczków do punktacji i instrukcji gry. Dzieci uczą się przez modelowanie, czyli wzorce, które czerpią z najbliższego otoczenia, kształtujące zachowania społeczno-rodzinne w dorosłym życiu, dlatego tak ważna jest prawidłowa komunikacja w rodzinie.

Wioletta Bogunia-Bugaj jest absolwentką wzornictwa przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Oryginalny jest też projekt autorstwa Natalii Gajo i Zuzanny Walkiewicz "Opniaki - leśny plac zabaw".

"Opniaki" to wielofunkcyjne elementy do zabawy wśród drzew przeznaczone dla grupy dziesięciorga dzieci i jednego wychowawcy, np. dla uczestników letnich kolonii.

"Projekt - zaznacza kuratorka - "czerpie z nurtów outdoor education i tradycji alternatywnych placów zabaw. Dzieci same rozwieszają zestaw wedle własnego pomysłu - może on być wykorzystany do wspinania, huśtania, budowy bazy. Opniaki zachęcają do interakcji z przyrodą, oswajają dzieci z lasem i uczą szacunku do niego".

Natalia Gajo, rocznik 1995, to absolwentka Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, studiowała także w Akademie der Bildenden Kuenste w Stuttgarcie. Zajmuje się projektowaniem produktów i komunikacji wizualnej. Uważa, że empatia jest kluczem do projektowania.

Zuzanna Walkiewicz, rocznik 1993, przed rozpoczęciem studiów na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie studiowała etnologię i antropologię kulturową. W swojej pracy stara się kreatywnie wykorzystać warsztat etnografki i podejście badaczki społecznej. Interesuje ją rzemiosło i projektowanie skupione na odnawialnych materiałach.

"To tylko przykłady, ale warto poznać wszystkie gry i wszystkie zabawki pokazywane w naszym Miejscu Projektów Zachęty" - zaznacza kuratorka.

W gronie ich autorów są oprócz wymienionych: Magdalena Bojko-Michalak, Olga Cytowska, Agnieszka Doczyńska, Karolina Glanowska, Adam Miklaszewski, Ola Mirecka, Kacper Mutke, Paweł Lewandowski, Barbara Olejarczyk, Martyna Piątek, Julia Szymanowska, Patrycja Żurawicz.

Większość gier na wystawie odnosi się do świata gier nam znanych, ma charakter analogowy, odschoolowy, przy których też jest wymagana interakcja bezpośrednia między uczestnikami" - dodaje Kardasz.

Wystawa Gry i zabawki będzie czynna w Miejscu Projektów Zachęty (ul. Gałczyńskiego 3) od 29 lipca do 9 października 2022 r.