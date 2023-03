Grzebień z ludzkiej czaszki odkryto w Anglii

Grzebień wykonany z ludzkiej czaszki, sprzed ponad dwóch tys. lat, odkryto niedaleko Cambridge w Anglii – informuje strona internetowa Museum of London Archaeology.

Grzebień odkryto na stanowisku archeologicznym w Bar Hill niedaleko Cambridge (Anglia). Jest to niezwykle rzadkie znalezisko; znane są jeszcze dwa podobne egzemplarze, które pochodzą również rejonu Cambridgeshire - poinformował zespół archeologów z Museum of London Archaeology (MOLA).

Artefakt należy do zbioru ponad 280 tys. obiektów wydobytych podczas badań archeologicznych w latach 2016-2018 w związku z budową autostrady. Grzebień datowano na lata 750 p.n.e. - 43 n.e.

Jak informują naukowcy, wykorzystywanie ludzkich kości do celów rytualnych lub na potrzeby życia codziennego było częstą praktyką w Anglii epoki żelaza. Inne tego rodzaju znaleziska z tej samej okolicy to np. narzędzia z ludzkich kości służące do obróbki skór zwierzęcych.

Grzebienie wykonywano również z kości zwierząt. Służyły one zarówno do czesania włókien, jak i układania włosów.

Co ciekawe, grzebień nie nosi śladów zużycia. Wydrążony otwór może świadczyć o tym, że był przez właściciela traktowany jedynie jako amulet. Niewykluczone, że były to szczątki kogoś znamienitego.

Więcej informacji w materiale źródłowym (https://mola-newsroom.prgloo.com/news/ancient-comb-carved-from-human-skull-reveals-iron-age-practice-unique-to-cambridgeshire)