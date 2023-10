Grzegorz Braun (Konfederacja): nasi kandydaci w wyborach to "misie", czyli mali i średni przedsiębiorcy

Kandydaci Konfederacji w wyborach to "misie", czyli mali i średni przedsiębiorcy, to właśnie ginący gatunek, który chcemy ocalić - powiedział w poniedziałek w Toruniu jeden z liderów ugrupowania poseł Grzegorz Braun. Udzielił on poparcia kandydatom Konfederacji Korony Polskiej w okręgu nr 5.

"Nasi kandydaci to misie, czyli mali i średni przedsiębiorcy. To właśnie ginący gatunek, który chcemy ocalić w Polsce. Mała i średnia przedsiębiorczość, a zatem byt polskich rodzin" - mówił poseł Braun. W jego ocenie obecne władze uciskają małych i średnich przedsiębiorców podatkami i biurokratyzmem.

"My, Konfederacja, stajemy tutaj do państwa dyspozycji, chcąc bronić własności, wolności i bezpieczeństwa Polaków. Te wybory, w których weźmiecie państwo udział, mają w gruncie rzeczy charakter plebiscytu. Państwo zdecydujecie, czy chcecie wolności" - mówił Braun na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

Swojego poparcia udzielił Dariuszowi Kubickiemu, "trójce" na liście Konfederacji w okręgu toruńsko-włocławskim, a także kandydatowi na senatora z okręgu grudziądzkiego Adamowi Rybińskiemu.

Braun mówił także, że Konfederacja jest za normalizacją stosunków ze wszystkimi sąsiadami - także z Rosją.

"Państwo opowiecie się 15 października, mam nadzieję, wrzucając głos za kandydatami Konfederacji Korony Polskiej na listach Konfederacji, za tym, jakiej przyszłości chcecie dla swoich dzieci i wnuków. Czy chcecie, żeby wnuki i prawnuki już były dłużnikami, dożywotnio dłużnikami? My stajemy po stronie własności, wolności i bezpieczeństwa" - dodał Braun.

W poniedziałek wieczorem w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie otwarte z Grzegorzem Braunem.