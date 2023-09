Grzegorz Płaczek liderem listy Konfederacji w okręgu katowickim

Przedsiębiorca Grzegorz Płaczek otwiera zaprezentowaną w poniedziałek listę wyborczą Konfederacji do Sejmu w okręgu katowickim. Ugrupowanie liczy w tym okręgu na co najmniej jeden mandat poselski, oceniając, iż w zasięgu kandydatów jest również zdobycie drugiego mandatu.

"Patrząc na realia chłodną głową, można powiedzieć, że mamy zapewniony jeden mandat. Natomiast jeżeli nikt nie będzie popełniał żadnych błędów wizerunkowych, jeżeli będzie utrzymany poziom, nad którym pracujemy od kilku długich miesięcy, jeżeli będziemy się wzajemnie wspierać - to mamy realną szansę również na dwa mandaty z Katowic" - powiedział Płaczek podczas poniedziałkowej prezentacji listy.

"To jest moje marzenie, ale żebyśmy mogli sięgnąć po dwa mandaty, to wszyscy kandydaci muszą zrobić jak najlepszy wynik; dlatego, że cała lista ciągnie nazwiska" - dodał lider listy Konfederacji w okręgu nr 31.

Z listy Konfederacji do Sejmu kandydują 24 osoby. To przedstawiciele partii Nowa Nadzieja, Ruchu Narodowego, Konfederacji Korony Polskiego oraz sześć osób - wśród nich Grzegorz Płaczek - nienależących do żadnej partii.

"Konfederacja jest grupą partii, ale również grupą pasjonatów i patriotów, którzy chcą walczyć o zdrową, uśmiechniętą i uczciwą ojczyznę" - powiedział Płaczek. Ocenił, że "okręg katowicki jest jednym z najważniejszych okręgów w Polsce i na pewno jest w grupie największych".

Dwójką na liście jest reprezentujący Nową nadzieję Tomasz Brzezina, który podkreślał m.in. iż partia ta walczy o "niskie i proste podatki". Przedstawiciele Ruchu Narodowego - jak mówił Tomasz Dorosz (nr 4 na liście), wnoszą na listę "wartości prawicowe, narodowe, patriotyczne".

"Suwerenność państwa, niepodległość polityczna - to rzeczy, które są fundamentem zdrowego państwa, zdrowego narodu; chcielibyśmy o to dbać, o to walczyć i to rozwijać" - powiedział Dorosz. Sześć osób na katowickiej liście Konfederacji to reprezentanci Konfederacji Korony Polskiej, których zaprezentował lider Wojciech Kazek.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie