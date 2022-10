Grzegorz Schetyna o ograniczeniu immunitetu: nie wierzę w dobre intencje PiS

Zmiany w konstytucji przewidujące zniesienie immunitetów formalnych dla parlamentarzystów i sędziów to pomysł interesujący i wart rozmowy. Nie wierzę jednak w dobre intencje Kaczyńskiego i PiS we wszystkich kwestiach, w tej szczególnie - powiedział były szef PO.

Schetyna był pytany w piątek w radiu TOK FM o zapowiedź PiS dotyczącą wniesienia do Sejmu projektu zmian w konstytucji przewidującego zniesienie immunitetów formalnych dla parlamentarzystów i sędziów.

Schetyna uważa zniesienie immunitetów za intersujący pomysł

"Pomysł sam z siebie jest interesujący i wart rozmowy. Kwestia tego immunitetu czy sposobu korzystania z niego w polskim świecie publicznym nie ma zbyt dobrej historii" - stwierdził Schetyna.

Podkreślił, że "chodzi o sprawy dotyczące immunitetu formalnego - czyli przestępstwa pospolite, których dopuszczają się parlamentarzyści, prokuratorzy czy sędziowie". "Mają być karane tak jak w normalnych przypadkach, ten immunitet nie chroniłby tych osób" - dodał polityk.

Schetyna zauważył, że na razie są to tylko zapowiedzi, nie ma projektu ustawy w tej sprawie, a "oni nigdy nie chcieli likwidować immunitetu".

Podkreślił, że jest otwarty na rozmowy w tej kwestii, ale wsłuchuje się w wypowiedzi polityków PiS. Zwrócił uwagę na "akcenty Kaczyńskiego, który mówi, że immunitet powinien jednak chronić polityka, czy polityków, z którym walczy jakaś kasta sędziowska".

"Kaczyński myśli o mechanizmie, który będzie bronił niektórych polityków przed pracą prokuratury czy sądami. To znaczy, że jest telefon, Nowogrodzka i tam są podejmowane decyzje. Jeżeli tak miałoby być, że o skuteczności czy pełnym wymiarze immunitetu będzie decydować Nowogrodzka i Kaczyński, to nie ma sensu" - oświadczył.

Zdaniem Schetyny w propozycji PiS jest drugie dno

Zdaniem Schetyny w propozycji PiS dotyczącej zniesienia immunitetów formalnych "jest jakieś drugie dno", bo pomysł "spotkałby się z bardzo dobrym przyjęciem społecznym". "Nie wierzę w dobre intencje Kaczyńskiego i PiS we wszystkich kwestiach, a w tej szczególnie" - podkreślił.

Rzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował w poniedziałek, że projekt zmiany konstytucji ws. zmiany zakresu immunitetu PiS powinno złożyć do końca roku.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński o zniesieniu immunitetów formalnych dla parlamentarzystów i sędziów mówił we wrześniu. Jego zdaniem, immunitet materialny musi jednak zostać zachowany, bo nie może być tak, że poseł odpowiada karnie za to jak głosuje, albo za to co mówi z mównicy. Natomiast, jak mówił Kaczyński, immunitet nie powinien chronić w takich przypadkach, gdy np. poseł czy sędzia kradnie czy po pijanemu jeździ samochodem.

Immunitet formalny chroni posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej i karnoadministracyjnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione przez parlamentarzystę, w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu i rozciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też immunitet materialny - stanowiący, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze) - ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.