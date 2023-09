GUS: w 2022 r. zarejestrowano 155,8 tys. nowych związków małżeńskich, z tego 51 proc. to wyznaniowe

W 2022 r. zarejestrowano 155,8 tys. nowych związków małżeńskich, z czego 51 proc. stanowiły wyznaniowe - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Udzielono 60 tys. rozwodów. W 71 proc. przypadków sąd orzekł wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców.

"Liczba nowo zawieranych małżeństw i ich trwałość, jako element rozwoju demograficznego, ma bezpośredni wpływ na jego przemiany, ponieważ dzietność kobiet w Polsce jest determinowana między innymi liczbą zawieranych związków małżeńskich" - wskazał GUS w raporcie pt. "Sytuacja demograficzna Polski do 2022 r."

Według GUS, "70 proc. dzieci w Polsce rodzi się w małżeństwach, a ponad połowa dzieci w okresie pierwszych trzech lat trwania małżeństwa, co oznacza, że wzrost liczby nowozawartych małżeństw skutkuje w kolejnych 2-3 latach wzrostem liczby urodzeń".

Z danych GUS wynika, że "liczba nowo zawieranych małżeństw pozostaje od 2013 r. na poziomie poniżej 200 tysięcy".

"W 2022 r. zarejestrowano 155,8 tys. nowych związków (najwięcej w bieżącym stuleciu - 258 tys. - odnotowano w 2008 r.)" - czytamy w raporcie. Zwrócono w nim uwagę, że "po raz drugi w całym okresie powojennym odnotowano tak niską liczbę małżeństw w 2020 r. z powodu restrykcji związanych z pandemią COVID-19, kiedy zawarto 145 tys. małżeństw)".

W latach 2005-2019 orzekanych było średnio ok. 65 tys. rozwodów (po szczycie w 2006 r., kiedy było ich prawie 72 tys.). W 2020 r. z powodu pandemii i ograniczonej pracy sądów orzeczono jedynie 51 tys. rozwodów, natomiast w 2022 r. ponad 60 tys.

Z raportu wynika, że od 2011 r. - każdego roku - liczba nowopowstałych związków małżeńskich jest niższa od liczby małżeństw rozwiązanych przez śmierć współmałżonka lub przez rozwód.

W końcu 2022 r. w Polsce istniało 8583 tys. małżeństw - o ponad 100 tys. mniej, niż rok wcześniej.

"W latach 90. ubiegłego oraz na początku bieżącego wieku rozwody stanowiły przyczynę jednej piątej rozwiązywanych rocznie małżeństw, obecnie jest to prawie 23 proc." - przekazał GUS.

Współczynnik zawierania małżeństw w Polsce nie przekracza w ostatnich latach 5 promili, w 2022 r. wyniósł 4,1 promila.

Częstość zawierania małżeństw w miastach jest wyższa, niż na wsi (wynoszą odpowiednie 4,2 promila i 4 promila), co oznacza spadek o 0,2-0,4 p. prom. w porównaniu do 2021 r. W przypadku województw - najwyższe współczynniki notuje woj. małopolskie i pomorskie (w 2022 r. - 4,5 promila), a najniższe: opolskie i świętokrzyskie (3,7 promila w 2022 r.).

Wśród ogółu zawieranych w 2022 r. małżeństw 75 proc. stanowią pierwsze związki małżeńskie (w miastach 72 proc., na wsi 80 proc.). Ich udział maleje co roku o około 1-2 p. proc. Obniża się również natężenie zawierania małżeństw w młodszych grupach wieku, co należy wiązać z opóźnianiem decyzji o zawarciu małżeństwa, pozostawaniem w związkach niesformalizowanych lub rezygnacją z życia w związku" - wskazał GUS.

"W 2022 r. mediana wieku mężczyzny zawierającego małżeństwo wyniosła ponad 31 lat, a kobiety ok. 29 lat. W przypadku obydwu płci jest to o prawie 6 lat więcej, niż w 2000 r." - wskazał GUS.

Najmłodsi kawalerowie mieszkają w województwach wschodniej i południowo-wschodniej Polski (podkarpackie, lubelskie i małopolskie) - ich mediana wieku to ok. 30 lat. Z kolei najstarszymi kawalerami są mieszkańcy Polski zachodniej (zachodniopomorskie, lubuskie oraz dolnośląskie) - mający ok. 33-34 lata. Podobnie jest w przypadku panien młodych - najmłodsze (27-28 lat) zamieszkują województwa Polski wschodniej oraz południowo-wschodniej, a najstarsze (ponad 31 lat) województwa zachodnie.

Małżeństwa wyznaniowe (tj. zawarte w kościołach i związkach wyznaniowych oraz jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego) stanowiły w 2022 r. ok. 51 proc. zawieranych prawnie związków, z tego na wsi było to 61 proc., w miastach 44 proc. "Ich odsetek co roku nieznacznie maleje - w 2010 r. wynosił 68 proc.; w miastach 63 proc. i 75 proc. na wsi).

W 2022 r. zostało rozwiązanych przez sąd ponad 60 tys. małżeństw. Liczba rozwodów w miastach jest prawie 3-krotnie wyższa, niż na wsi, a w przypadku separacji 2-krotnie wyższa.

Także w układzie regionalnym występują znaczne różnice, tj. postępowanie mieszkańców województw południowo-wschodniej Polski jest bardziej tradycyjne, natomiast najmniej tradycyjne w województwach zachodnich. Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą średnio ok. 15 lat. Na przestrzeni lat podwyższa się także wiek małżonków podejmujących decyzję o rozwodzie - w 2022 r. statystyczny rozwodzący się mężczyzna miał ponad 43 lata, a kobieta prawie 41 lat, tj. byli o ok. 5 lat starsi, niż w 2000 r. i o 6-7 lat niż w 1990 r.

Społecznym skutkiem rozwodów są losy małoletnich dzieci (w wieku poniżej 18 lat), których liczba w rozwiedzionych małżeństwach w 2022 r. wyniosła ok. 52 tys. "Rodzi to istotne konsekwencje dla funkcjonowania takich rodzin i powoduje wzrost liczby rodzin samotnych matek z małoletnimi dziećmi" - wskazał GUS.

Zwrócił uwagę, że coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców. W 2022 r. takich rozstrzygnięć było 71 proc., opieka przyznana wyłącznie matce to 25 proc. przypadków (w 2000 r. udział ten wynosił 65 proc.), natomiast wyłączna opieka ojca to tylko niespełna 3 proc. przypadków" - wynika z raportu.

