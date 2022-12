Haga mogłaby prowadzić śledztwo przeciwko Putinowi

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze "może prowadzić śledztwo przeciwko Putinowi - na przykład za zbrodnie przeciwko ludzkości" - oświadczył w sobotę minister sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmann.

"To nie jest hipotetyczny przypadek. Bo to, co obserwujemy na Ukrainie, mogłoby zostać uznane przez sądy za zbrodnię przeciwko ludzkości" - powiedział minister.

Buschmann wskazał przy tym na "celowe niszczenie cywilnej infrastruktury", w wyniku którego "ludzie bez prądu i ogrzewania są narażeni na zimę z temperaturami minus 30 stopni".

"Wskazówką, że Putin jest za to bezpośrednio odpowiedzialny, mogą być np. jego telewizyjne wystąpienia, w których tłumaczy, że jest to pożądana taktyka" - stwierdził w sobotę minister sprawiedliwości Niemiec w rozmowie z portalem RND.