Hakerzy z grupy Squad303 ujawnią powiązania polskich firm z Rosją

"Już w tym tygodniu będziemy gotowi na rozpoczęcie kolejnej operacji. Ujawnimy wszystkie osoby z Rosji i powiązane z nimi firmy działające w Wielkiej Brytanii. W kolejnych tygodniach będziemy udostępniali kolejne podobne bazy - w tym z Polski" - zapowiadają polscy hakerzy z grupy Squad303.

Squad303 to powiązana z Anonymous grupa polskich hakerów, która od początku wojny w Ukrainie walczy z rosyjską propagandą i dezinformacją. Nazwa - jak informują na swojej stronie - nawiązuje do Dywizjonu 303, elitarnej jednostki polskich lotników, która w ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii pomogła wygrać Bitwę o Anglię podczas II wojny światowej.

Jedną z akcji Squadu było stworzenie internetowego narzędzia, dzięki któremu można wysłać wiadomość tekstową do przypadkowych Rosjan dotyczącą faktycznego udziału Rosji w wojnie w Ukrainie. Dostępne jest ono na stronie internetowej 1920.in. Nazwa aplikacji nawiązuje do Bitwy Warszawskiej z 1920 r., nazywanej Cudem nad Wisłą, kiedy to polska armia pod dowództwem Józefa Piłsudskiego zatrzymała pochód Armii Czerwonej. Przekreśliło to radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany wywołania międzynarodowej rewolucji.

Według Squad303 dzięki aplikacji kilkadziesiąt milionów ludzi z całego świata wysłało ponad 110 milionów wiadomości do przypadkowych Rosjan.

Teraz polscy hakerzy na cel biorą przedsiębiorców i ich firmy. Squad303 zapowiada, że posiada co najmniej kilkudziesiąt nazw firm oraz nazwisk powiązanych z nimi Rosjan.

Hakerzy podkreślają, że samo ujawnienie bazy danych to będzie za mało. Dlatego liczą na pomoc mediów w ich analizie i przedstawieniu ról poszczególnych firm i osób.

Na swoim koncie na Twitterze Squad303 poinformował, że został umieszczony przez władze Rosji na liście czterech najbardziej aktywnych grup hakerskich broniących Ukrainy.

https://tinyurl.com/39bd8wd5