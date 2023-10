Hamas chwali się liczbą izraelskich zakładników

"Łączna liczba Izraelczyków wziętych do niewoli przez Hamas była kilkakrotnie większa niż dziesiątki" - powiedział cytowany przez Reuters rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu w nagraniu wyemitowanym w nocy z soboty na niedzielę.

W późniejszym oświadczeniu dla telewizji Hamasu Abu Ubaida stwierdzi, że liczba zakładników wziętych do niewoli przez palestyńskie bojówki jest "wiele razy większa, niż sądzi Netanjahu"

Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu dodał także, że "cokolwiek stanie się z mieszkańcami Strefy Gazy, stanie się z zakładnikami" - podaje portal Times of Israel.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego. Ze Strefy Gazy wystrzelono około 3,5 tys. rakiet. Kilkudziesięciu bojowników Hamasu przedarło się ze Strefy Gazy do pobliskich miejscowości izraelskich, zabijając co najmniej 300 osób.