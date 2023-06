Handlowy potentat z Polski zmierza do neutralności klimatycznej

W handlu o skuteczności ograniczania śladu węglowego decyduje współpraca z siecią partnerów, dostawców i klientów. Przykład Grupy Eurocash wskazuje dobitnie na tę specyfikę.

Grupa Eurocash jest jednym z potentatów na polskim rynku hurtowej i detalicznej dystrybucji żywności oraz FMCG. Rozległa sieć, wielość marek i złożona struktura własnościowa to jej znaki szczególne.

Lwia część emisji Grupy przypada na tzw. zakres 3, co oznacza, że pochodzą z podmiotów, nad którymi Grupa ma kontrolą operacyjną oraz finansową.

Wiele działań ograniczających emisję ma związek z efektywnością energetyczną i bezpośrednie przełożenie na redukcję kosztów.

Klientami Eurocash są właściciele sklepów małoformatowych, których Grupa wspiera marketingowo i technologiczne. Firma obsługuje sieć 80 tys. placówek detalicznych - w tym sklepy takich marek jak abc, Groszek czy Lewiatan (w formule tzw. miękkiej franczyzy). Działalność detaliczna Eurocash to sieć supermarketów Delikatesy Centrum (własne oraz w formule twardej franczyzy). Grupa odnotowała w 2022 r. 30,86 mld zł przychodów, zatrudnia ponad 19 tys. pracowników.

Duzi i w gęstej sieci powiązań, a więc odpowiedzialni społecznie i środowiskowo

Skala działalności, prawie 40-procentowy udział w rynku niezależnym oraz sieć powiązań z partnerami i klientami sprawia, że Eurocash czuje presję - będąc „na świeczniku”, nie może sobie pozwolić na nieodpowiedzialne działania.

- W 2022 roku postawiliśmy milowy krok w ustaleniu kierunku rozwoju obszaru ESG w Grupie Eurocash. Przyjęliśmy ambitną strategię dekarbonizacji, w ramach której zobowiązaliśmy się do zmniejszenia emisji CO2 o prawie 50 proc. do 2030 roku. Chcemy, aby nowe obiekty Grupy były zeroemisyjne, starsze pokrywały znaczną część zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych - stwierdza Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash, w najnowszym raporcie środowiskowym.

Emisje Grupy Eurocash w ostatnich 3 latach kształtowały się następująco (w tonach ekwiwalentu CO2):

Zakres 1 oraz 2 Zakres 3

2022 161 924,15 5 539 224

2021 162 407,56 5 436 685

2020 164 985,84 5 473 752,6

Emisje w zakresie 1 (tj. powstałe w efekcie spalania paliw w źródłach stacjonarnych i mobilnych) oraz zakresie 2 (zakup energii elektrycznej i ciepła) zostały skalkulowane dla wszystkich spółek, w których Eurocash posiada kontrolę operacyjną.

Emisje w zakresie 3 (określone jako inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych) skalkulowane zostały dla spółek z kontrolą operacyjną oraz finansową (proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów).

Dowożą towar, emitując mniej spalin i gazów cieplarnianych

Grupa Eurocash konsekwentnie zmienia swoją flotę na „bardziej ekologiczną”, a działania te zostały zintensyfikowane w roku 2022. Flota samochodów osobowych została zredukowana w ciągu roku o 24 proc. – z 2450 do 1860 pojazdów. Jednocześnie o 10 proc. zwiększył się udział samochodów z napędem hybrydowym – do poziomu 85 proc. Spadł, i to znacznie, udział we flocie samochodów spalinowych (benzyna - 26 proc., diesel - 46 proc.).

Rozwiązaniem docelowym Grupy jest korzystanie z floty elektrycznej – w 2023 roku przeprowadzone zostaną testy dostawczych samochodów elektrycznych.

Ponadto Grupa kontynuowała też w 2022 roku program szkoleń ekologicznego stylu jazdy. Pod koniec 2022 roku przeszkolonych w tym zakresie było już 600 kierowców Grupy.

Racjonalne zarządzanie energią - audyt, inwestycje we własne zielone źródła

W celu skutecznego zarządzania zużyciem energii w tak rozbudowanej organizacji Grupa Eurocash stworzyła narzędzie, które pozwala na kompleksowe zebranie danych o zużyciu i kosztach energii. Analiza wyników umożliwia Grupie na wykonanie pogłębionych audytów, które skutkują realizacją dalszych inicjatyw energooszczędnych, takich jak modernizacja systemów grzewczych, wymiana oświetlenia i budowa własnych źródeł zasilania oraz systemów kontroli temperatury pomieszczeń. Wdrażane są także praktyki, które pozwalają minimalizować pobór energii poza godzinami pracy obiektów.

W 2022 roku całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych w Grupie Eurocash wyniosło 1 231 532,38 GJ, a wielkość osiągniętej redukcji w porównaniu do 2021 roku to 47 643,20 GJ. Dodatkowo dzięki modernizacji oświetlenia w 2022 roku Grupa Eurocash zaoszczędziła 1,412 GJ energii elektrycznej.

Ograniczono zużycie energii przy ładowaniu agregatów w samochodach dostawczych. W centrach dystrybucyjnych, halach Cash & Carry oraz w 85 procentach sklepów własnych zamontowane jest energooszczędne oświetlenie LED.

W 2022 roku Grupa Eurocash rozpoczęła projekt budowy pierwszej większej instalacji fotowoltaicznej. Projektowana „farma PV” w centrum dystrybucyjnym w Lublinie będzie posiadała moc 564 kWp i zaspokoi około 17 proc. rocznego zapotrzebowania obiektu. Planowany termin uruchomienia to ostatni kwartał 2023 roku. Grupa analizuje również możliwości montażu instalacji OZE w pozostałych obiektach.

Odpady - głównie opakowaniowe - do odzysku. Obowiązujący kierunek to gospodarka cyrkularna

W 2022 roku całkowita waga odpadów wytworzonych w Grupie Eurocash wyniosła 21 286,34 ton, w tym większość to odpady inne niż niebezpieczne. Do odzysku skierowano 17 510,53 ton odpadów, a do unieszkodliwienia 3 775,8 ton.

Grupa Eurocash jest odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek opakowań, w których znajdują się produkty marek własnych Grupy. Co roku Grupa zobowiązana jest do określonych poziomów recyklingu i odzysku poszczególnych rodzajów opakowań. Obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań Interseroh.

W 2022 roku Grupa Eurocash zużyła 46 729,22 ton materiałów nieodnawialnych (m.in. tworzywa sztuczne, szkło, metal) oraz 13 395,12 ton surowców odnawialnych (m.in. papier, drewno). Równocześnie odzyskano około 50 proc. sprzedanych produktów i ich opakowań. Wraz z nadchodzącymi regulacjami unijnymi (m.in. dyrektywą Single Use Plastic) Grupa Eurocash przygotowuje się do rozpoczęcia działań z zakresu ekoprojektowania opakowań marki własnej.