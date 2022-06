Hanna Gronkiewicz-Waltz: opozycja będzie podnosić wątki, którymi karmiła przez 12 lat

W czwartek stołeczni radni będą decydować o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela m.st. Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz. Wieloletnia szefowa ratusza powiedziała w rozmowie z PAP, że podczas dyskusji na ten temat "opozycja będzie podnosić wątki, którymi karmiła przez 12 lat".

Hanna Gronkiewicz-Waltz wygrała wybory samorządowe w 2006 r. Objęła wówczas fotel prezydenta Warszawy. Stolicą rządziła nieprzerwanie do 2018 r. Na czwartkowej sesji stołeczni radni będą dyskutowali nad projektem uchwały nadającej Hannie Gronkiewicz-Waltz tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy. Nieoficjalnie wiadomo, że wymiana zdań między przedstawicielami rządzącej w stolicy Koalicji Obywatelskiej a opozycyjnymi radnymi Prawa i Sprawiedliwości będzie na ten temat gorąca.

Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznała w rozmowie z PAP, że chciałaby zostać uhonorowana tym tytułem. A dyskusji na ten temat się spodziewa. "Pewnie opozycja będzie podnosić wątki, którymi karmiła przez 12 lat" - powiedziała krótko była prezydent. "Jak powiedział Jan Krzysztof Bielecki: +to ich zbójeckie prawo+. Cytuję klasyka" - dodała.

Zaznaczyła, że przez 12 lat świadomie skoncentrowała się na pracy w Warszawie. Jak zaznaczyła, było to na tyle owocne, "że mimo hejterskich akcji przeciwko mnie, nadal ponad 50 proc. (58 proc. - PAP) warszawiaków uważało, że jestem dobrym gospodarzem. Miałam dobrą ekipę. Bez tej ekipy niewiele bym zrobiła" - powiedziała.

Oceniając działania Rafała Trzaskowskiego, obecnego prezydenta Warszawy powiedziała, że kontynuuje on wszystkie rzeczy, które zaczęła. "Począwszy od drugiej linii metra, a skończywszy na budowie mieszkań komunalnych. Wiele rzeczy było zaczętych wcześniej i on to kontynuuje. Można powiedzieć, że żadnego z moich działań nie przerwał. Np. Dom Kultury na Ursynowie, pod który kładłam kamień węgielny, a teraz stoi piękny budynek. Była uroczystość oddania go do użytku" - powiedziała.

Zapytana, czy Rafał Trzaskowski od czasu do czasu konsultuje z nią sprawy miasta, powiedziała, że nie. "Przyjęłam taką zasadę, którą ogłosiłam wszem i wobec, że +umarł król, niech żyje król+. Jest następnym prezydentem, ma swoją wizję miasta i wszystkie ważne rzeczy kontynuuje, wiec trudno mieć jakieś zastrzeżenia. Robi dobry marketing na zewnątrz. Uważam, że Warszawa jest stolicą i powinna mieć taki właśnie pozytywny marketing na zewnątrz, bo Warszawa się broniła w '39 i nie możemy całe życie bazować na Starzyńskim" - zaznaczyła.

Autor: Marcin Kucharzewski

mark/ ok/