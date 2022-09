Hennig-Kloska: głosowaliśmy przeciw ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, bo jest niesprawiedliwa i szkodliwa

Ustawa jest niesprawiedliwa, niechlujnie przygotowana, będzie powodować skutki szkodliwe dla zdrowia - tak posłanka Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) tłumaczyła, dlaczego jej ugrupowanie głosowało w piątek przeciw ustawie o wspieraniu odbiorców ciepła.

Sejm przyjął w piątek ustawę o wsparciu odbiorców ciepła. Przewiduje ona obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.

Za ustawą głosowało 293 posłów, przeciw było 22, wstrzymało się 112. Przeciw były koła Konfederacji i Polski 2050, a także należący do Koalicji Obywatelskiej posłowie Zielonych.

Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) była pytana po głosowaniu przez dziennikarzy, dlaczego jej koło było przeciw. "Dzisiaj ceny energii rosną, bo na tym nikt nie panuje. To co dopłacamy jest jak dolewanie wody do dziurawego wiadra" - powiedziała. "To jest bardzo niesprawiedliwa ustawa, która eliminuje duże przedsiębiorstwa, które pracują w kogeneracji i wytwarzają ciepła na swoje zapotrzebowanie" - dodała.

Poza tym - jak oceniła - ustawa "jest niechlujna, będzie też pozwalać na spalanie laminatów". "To pozwoli truć ludzi, którzy będą mieli do wyboru albo trochę ciepła w domu, albo trafianie z zawałem do szpitala" - podkreśliła.

Nie do przyjęcia dla Polski 2050 jest też - jak tłumaczyła - "wrzutka, która eliminuje normy jakości w paliwach stałych, która eliminuje kontrole zanieczyszczeń w ciepłowniach".

Hennig-Kloska została też zapytana o poprawkę, w myśl której dodatek węglowy będzie otrzymywać się na adres, a nie na gospodarstwo domowe, a jak kilka rodzin mieszka pod jednym adresem, będzie on przyznawany według zasady, kto pierwszy ten lepszy. "Tego typu uszczelnienia tylko ośmieszają ten rząd i sposób stanowienia prawa w Polsce" - skomentowała Hennig-Kloska.

Ustawa wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. Wnioski o dodatek będą składane do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.