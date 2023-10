Hennig-Kloska: mam wrażenie, że konsultacje z przedstawicielami komitetów będą miały charakter fasadowy

Mam wrażenie, że konsultacje prezydenta z przedstawicielami komitetów będą miały charakter fasadowy, bo już dochodzą do nas głosy, że prezydent chce powierzyć misję tworzenia rządu partii, która nie ma szans na stworzenie większości - powiedziała wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.

W czwartek na stronach Kancelarii Prezydenta opublikowano komunikat, w którym czytamy, że "w przyszły wtorek i środę (24-25 października), na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w X kadencji Sejmu". "Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach" - dodano.

Hennig-Kloska powiedziała PAP, że Trzecią Drogę na tych konsultacjach reprezentować będą lider Polski 2050 Szymona Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pytana, jak ocenia to zaproszenie, wiceszefowa Polski 2050 odparła, że ma niestety wrażenie, że konsultacje będą one miały "charakter fasadowy". "Skoro już dochodzą do nas z Pałacu Prezydenckiego głosy, że prezydent chce tworzyć chaos powierzając misję tworzenia nowego rządu partii, która nie ma szans na stworzenie większości sejmowej" - zwróciła uwagę Hennig-Kloska.

Jak zaznaczyła, "my mamy naprawdę bardzo dużo pracy". "I naprawdę tworzenie chaosu przez pana prezydenta nie jest nikomu dzisiaj potrzebne" - oceniła posłanka.

We wtorek PKW podała wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. PiS zdobył w nich najwięcej mandatów w Sejmie - 194; kolejna jest Koalicja Obywatelska z 157 mandatów i Trzecia Droga z 65 mandatów. W niższej izbie parlamentu znalazły się jeszcze dwa komitety - Lewica z 26 mandatami i Konfederacja z 18 mandatami.