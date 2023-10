Hennig-Kloska: oczekuję od premiera, że przerwie kampanię wyborczą i zajmie się aferą Pandora Gate

Oczekuję od premiera Mateusza Morawieckiego, że przerwie kampanię wyborczą i zajmie się aferą Pandora Gate – powiedziała w środę w Poznaniu szefowa koła parlamentarnego Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Bezpieczeństwo naszych dzieci nie może czekać, aż politycy skończą kampanię wyborczą - dodała.

Jak podał w środę portal i.pl, youtuber i performer Sylwester Wardęga "ujawnił szokujące fakty związane z czołowym polskim YouTuberem Stuartem Burtonem, znanym jako +Stuu+". "Chodzi o jego relację z 13-letnią dziewczynką. Nie bez winy ma być też inna znana postać polskiego internetu - Michał +Boxdel+ Baron" - pisze i.pl. "Z kolejnych doniesień wynikało, że on i inne gwiazdy sieci dopuszczały się karalnych czynów. Głos w sprawie zabrał Sylwester Wardęga, który w najnowszym materiale ujawnił prywatne wiadomości, które Stuu i jego koledzy mieli wymieniać z niepełnoletnimi fankami. Z ujawnionych materiałów wynika, że słynny YouTuber miał m.in. opisywać 13-latce swoje erotyczne sny, a także spotykać się z nieletnią poza siecią" - napisano w i.pl.

Paulina Hennig-Kloska na konferencji prasowej w Poznaniu podkreśliła, że "bezpieczeństwo naszych dzieci nie może czekać, aż politycy skończą kampanię wyborczą". "A z tego co widzę rząd, służby, ale przede wszystkim pan premier nie reagują od paru dni na rozkręcającą się w internecie aferę pedofilską" - zauważyła.

Dodała, że rząd "zrezygnował i podał się do dymisji" w walce z hejtem i przemocą w internecie, a - jak wskazała - "skierował swoje działania raczej na śledzenie konkurencji politycznej". Tak samo skomentowała działalność służb w tej kwestii. "Potrzebujemy prywatnych śledztw youtuberów, którzy pokażą nam, jak duża skala wykorzystywania nieletnich przez znane postacie, których filmy oglądają w internecie każdego dnia dzieci, młodzież, pewnie nawet czasami dorośli, w większej ilości niż największe stacje telewizyjne w naszym kraju" - mówiła posłanka.

"Wczoraj z przerażeniem obejrzałam najnowsze doniesienia o tym, jak kwitnie pedofilia w internecie, jak wykorzystuje się młode dziewczyny, które upojone alkoholem wykorzystywane są seksualnie przez znane postaci, można powiedzieć publiczne osoby, w świecie internetu, w świecie YouTube. Patrzę na to z przerażeniem i jako matka, i jako Polka, i jako posłanka, i po prostu naturalnie oczekuje zdecydowanych działań ze strony rządu, ze strony służb i oczekuje od pana premiera i podległych mu odpowiednich ministrów, by natychmiast przerwali swoją kampanię wyborczą promującą ich za pieniądze publiczne bardzo często, a po prostu zajęli się swoją pracą" - oświadczyła posłanka.

Według niej, obecnie "jedyną ambicją ministra edukacji jest w zasadzie eliminacja edukacji seksualnej". "A to właśnie dobra, skierowana do młodych osób edukacja w szkole powinna przybliżać młodym ludziom wiedzę na ten temat co to jest zły dotyk i jak się przed nim bronić. Każdy kto eliminuje profesjonalną edukację w szkole skazuje młode kobiety, dziewczyny, dziewczynki na brak odpowiednich narzędzi w obronie przed starszymi panami w sieci" - oceniła Hennig-Kloska.

Odniosła się także do Rzecznika Praw Dziecka i wskazała, że jego "największą ambicją jest edukacja Niemców z historii Polski". "Pytanie - co od paru dni, kiedy informacje o aferze pedofilskiej w internecie rozkręcają się w sieci, zrobił RPD?" - pytała. Hennig-Kloska podkreśliła, że "rząd zamiast chronić dzieci w zasadzie zajmuje się cenzurowaniem filmów". "Szkoda, że nie tych właściwych" - mówiła.

Posłanka zapowiedziała, że "po pierwsze zmienimy prawo tak, by można było skutecznie ścigać hejt i przemoc również tej obcej wydawałoby się dla dorosłych przestrzeni jaką jest internet". Kolejną kwestią - jak mówiła - byłoby utworzenie w prokuraturze specjalnej grupy prokuratorów do spraw ścigania pedofili, a także zapewnienie dzieciom w szkołach odpowiedniej edukacji na miarę szkoły XXI wieku.

"Od lat jako posłanki RP walczymy o edukację seksualną, z którą walczy minister edukacji, z drugiej strony walcząc z nami, nie z pedofilami. A to właśnie dla tych lekcjach, a nie w internecie, nie od przyjaciół, nie w sposób nieprofesjonalny, tylko na typu lekcjach młode dziewczynki, ale też młodzi chłopacy powinni uczyć się czym jest zły dotyk, jak się przed nich przed nim bronić, jak reagować na niechciane treści, zawstydzające ich często treści, które trafiają do nich przez internet, przez social media" - powiedziała.

Posłanka została zapytana o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w wystąpieniu na Facebooku odniósł się do afery. Premier powiedział m.in.: "Nie zostawimy tej sprawy. Jako rodzic i premier uważam, że państwo polskie musi tutaj również zrobić wszystko, aby - zachowując i respektując prywatność - chronić również dzieci i młodych ludzi przed traumą, przed zdarzeniami, które mają swój początek w internecie, ale później w życiu realnym odciskają swoje piętno na całym życiu młodych ludzi". "Będziemy bardzo mocno działać, aby zapobiegać takim zdarzeniom. Nie ma zgody w państwie polskim na pedofilię" - zaakcentował Morawiecki. Poinformował, że polecił wszystkim służbom zająć się natychmiast tą sprawą. "Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci, krzywdzić młodych ludzi: spotka was kara, spotka was najbardziej dotkliwa kara, jaka tylko jest przewidziana w polskim prawie" - mówił szef rządu.

Hennig-Kloska podkreśliła, że "to jest zdecydowanie za mało, bo wielokrotnie, kiedy rzecz dotyczyła bardzo błahych rzeczy, premier przerywał swoje czynności, zwoływał sztaby i faktycznie mieliśmy wrażenie, że przejęty sytuacją podjął działania adekwatne do skali problemu. W tym przypadku takiego wrażenia niestety nie odnoszę" - powiedziała.

"Mam wrażenie, że politycy pochłonięci kampanią wyborczą, ale tak jak powiedziałam też, nie rozumiejący świata naszych dzieci, wirtualnego, w internecie, na YouTube, po prostu bagatelizują problem, który jak słyszymy może zakrawać na dużo większą liczbę i youtuberów, i dzieci, i naprawdę mieć ogromną skalę. Państwo powinno zająć się tym już wiele miesięcy temu. Od wielu dni o tej aferze jest już głośno. Pan premier lakonicznie dziś zabrał głos - dla nas jest to postawa niewystarczająca" - zaznaczyła posłanka.

"Panie premierze, oczekuję od pana, że przerwie pan kampanię wyborczą i zajmie się aferą Pandora Gate, która rozkręciła się w internecie i powie nam, obywatelkom, matkom, posłankom jak duża skala jest przemocy seksualnej skierowanej wobec najmłodszych właśnie w internecie" - powiedziała Hennig-Kloska.