Historycy w Studio PAP: Powstanie Warszawskie jest w sercu i duszy Polaków

W Warszawie oraz w wielu miastach całej Polski odbywają się uroczystości organizowane w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji trwa specjalne wydanie Studia PAP w Muzeum Powstania Warszawskiego. "Powstanie jest przede wszystkim w sercu i duszy Polaków" - ocenił historyk Michał Wójciuk.

Wójciuk zaznaczył, że powstanie tkwiło w umysłach ludzi, którzy brali w nim udział. "Nie jesteśmy w stanie oceniać powstańców, ich wyborów, ich drogi. Ani nie jesteśmy w stanie oceniać pokoleń, które żyły później. A powstanie miało na nie ogromny wpływ. Szczególnie na Solidarność, co widać na zdjęciach. Na przykład z demonstracji Solidarności w różnych miejscach zawsze ten symbol Polski Walczącej cały czas funkcjonował" - powiedział historyk.

"Przypuszczam, że bez Powstania, bez tego etosu, które niosło powstanie to myślę, że nie bylibyśmy w stanie przeżyć +komuny+ jako społeczeństwo" - dodał Michał Wójciuk.

Z kolei historyk UKSW prof. Wiesław Jan Wysocki zaznaczył, że 63 dni Powstania Warszawskiego "to coś wyjątkowo heroicznego". "Przed rozpoczęciem walki ogołocono nieco Warszawę z broni, ale nawet gdyby ta broń była, to przewaga po stronie niemieckiej była potężna. Armię podziemną do walki przygotowywano przez 5 lat i ten duch odwetu w społeczeństwie polskim był bardzo duży. To jest mądrość ówczesnego dowództwa, że podjęło walkę zorganizowaną niż decydować się na odruch spontaniczny, oddolny" - powiedział w Studiu PAP Wysocki.

"Warto Powstanie Warszawskie widzieć z naszej perspektywy, polskiej to jest nasze prawo do niepodległości, wolności. To był ostatni czas przed 89 rokiem, kiedy mieliśmy, choć na skrawkach Warszawy wolne, niepodległe państwo, kurczące się w ciągu 63 dni. W ten sposób udowadnialiśmy także sobie, że mamy pełne prawo do tego, żeby Europa wyglądała w ten sposób, że Polska jest na niej nieodzownym elementem, jako suwerenne państwo" - podkreślił natomiast dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego prof. Jan Żaryn.

