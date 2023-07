Hiszpania w niedzielę wybiera parlament

W 47-milionowej Hiszpanii w niedzielę odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Zostały one ogłoszone przez premiera Pedro Sancheza po przegranych przez kierowanych przez niego socjalistów (PSOE) wyborach regionalnych i lokalnych z 28 maja br.

Wprawdzie kadencja Kortezów Generalnych, parlamentu składającego się z niższej izby - Kongresu Deputowanych i wyższej - Senatu, dobiegała końca późną jesienią, ale lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej jak sam przyznał ogłosił wcześniejsze wybory "aby dać szansę wypowiedzenia się obywatelom o sytuacji w kraju".

Dużą partią, która wystartuje w wyborach jest typowana w sondażach na zwycięzcę centroprawicowa Partia Ludowa (PP)

Ze względu na przewodnictwo Hiszpanii w Unii Europejskiej, czas na głosowanie, jak się wydaje nie jest dogodny dla administracji rządu koalicji socjalistów z partiami skrajnej lewicy, które w 2019 r. startowały pod szyldem Unidas Podemos (UP). W niedzielę siły związane z tym blokiem zaprezentują się pod nowa nazwą - Sumar.

Innymi dużymi partiami, które wystartują w niedzielnych wyborach jest typowana w sondażach na zwycięzcę centroprawicowa Partia Ludowa (PP), a także typowany w sondażach na trzecim miejscu konserwatywny Vox.

W sumie w niedzielnym głosowaniu swoich kandydatów na posłów i senatorów zaprezentuje 75 ugrupowań politycznych lub bloków wyborczych, z których prawie połowa to partie mające jedynie zasięg lokalny i startujące tylko w jednej prowincji.

350 deputowanych w Kongresie wyłonionych zostanie na podstawie wyników z 50 prowincji kraju

Łącznie blisko 37,5 mln uprawnionych do głosowania Hiszpanów będzie mogło wybierać do Kongresu Deputowanych i Senatu spośród ponad 1200 kandydatów. Liczba ta w porównaniu z poprzednimi wyborami do Kortezów z 10 listopada 2019 r. jest mniejsza o 15 proc.

350 deputowanych w Kongresie wyłonionych zostanie na podstawie wyników z 50 prowincji kraju. Najpierw mandat uzyskuje dwóch pierwszych polityków z największą liczba głosów, a także po jednym z autonomicznych miast w Afryce Północnej: Ceuty i Melilli. Kolejne 248 mandatów w izbie niższej Kortezów rozdzielane są pomiędzy prowincje proporcjonalnie do ich populacji.

Senat liczący 265 członków wybierany jest dwoma sposobami. Po czterech senatorów wybieranych jest z każdej prowincji, a kolejnych ośmiu z terytoriów znajdujących się poza kontynentalną częścią Hiszpanii.

Pozostała grupa członków Senatu zostaje wyłoniona przez zgromadzenia ustawodawcze 17 wspólnot autonomicznych kraju.

Procedura. Po ogłoszeniu wyników wyborów do Kortezów przywódca zwycięskiego ugrupowania jest mianowany przez króla na premiera

W monarchii parlamentarnej, jaką jest Hiszpania, po ogłoszeniu wyników wyborów do Kortezów przywódca zwycięskiego ugrupowania jest mianowany przez króla na premiera, nazywanego prezydentem rządu. Ten zaś wybiera gabinet, który następnie powołuje monarcha.

Zanim lider wygranej partii przejmie ze swoim rządem władzę musi uzyskać jeszcze wotum zaufania od Kongresu Deputowanych.

Rząd sprawuje w Hiszpanii władzę wykonawczą, zaś parlament ustawodawczą, przy czym procedowanie ustaw odbywa się w obu izbach Kortezów Generalnych. Senat może wetować ustawy zatwierdzone przez deputowanych Kongresu większością bezwzględną.

Parlament Hiszpanii ma szeroki zakres uprawnień

Wśród których najważniejsze to zatwierdzanie budżetu państwa, sprawowanie kontroli nad działanością rządu, a przede wszystkim przyjmowanie ustaw.

Wybory parlamentarne w Hiszpanii rozpoczynają się w niedzielę o godz. 9.00. Uprawnieni do głosowania będą mogli uczestniczyć w nich do godziny 20.00.

Marcin Zatyka