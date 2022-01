Hiszpania: W północnej części kraju znaleziono ponad 200 cennych monet Imperium Rzymskiego

Ponad 200 monet Imperium Rzymskiego znaleźli archeolodzy we wspólnocie autonomicznej Asturii, w północnej Hiszpanii. Według naukowców jest to największe takie odkrycie w tej części kraju. Przyczynił się do niego wcześniejszy mieszkaniec jaskini - borsuk.

Znalezisko znajdowało się u wejścia do jaskini zwanej La Cuesta de Bercio, zlokalizowanej niespełna 16 metrów od rzeki Nalon - informują naukowcy w piśmie "Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia", wydawanym przez madrycki Uniwersytet Autonomiczny.

Autorzy tekstu wskazali, że już w poprzednich stuleciach w grocie, zwanej też Jaskinią Króla Godulfa, prowadzone były poszukiwania. Tym razem do odkrycia przyczynił się zamieszkujący wcześniej w jaskini borsuk. Pieniądze znaleziono na dnie nory tego zwierzęcia - poinformowali archolodzy z sześcioosobowego zespółu, który prace badawcze prowadził w 2021 r.

Według hiszpańskich naukowców 209 nowo znalezionych monet rzymskich ma bardzo dużą wartość - choćby dlatego, że wśród nich znajdują się pieniądze wybite w rozmaitych częściach imperium, m.in. na terenie Antiochii, Konstantynopola, a także w rejonie Salonik, Rzymu, Lyonu, Arles oraz Londynu.

Wiek znalezionych monet hiszpańscy archeolodzy szacują na okres od III do V w. n.e.

Znaleziona w norze na głębokości 40 cm suma to tylko niewielka część środków, jaka została ukryta w jaskini - szacują.

"Znalezione pieniądze to jedynie mniej ważny depozyt, do którego weszły większe środki, zgromadzone w innym miejscu groty. Ten większy depozyt dziś już nie istnieje" - sugerują autorzy badania.

Marcin Zatyka