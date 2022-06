Holandia: 26-letni Klaus Makela obejmie funkcję głównego dyrygenta Royal Concertgebouw Orchestra w Amsterdamie

Fiński dyrygent Klaus Makela poprowadzi Royal Concertgebouw Orchestra w Amsterdamie, poinformowała w piątek stołeczna instytucja kultury. 26-letni Makela obejmie funkcję od 2027 roku a do tego czasu będzie pełnił funkcję „partnera artystycznego”.

Makela jest obecnie głównym dyrygentem Orkiestry Filharmonicznej w Oslo i Orchestre de Paris. W związku z obecnymi kontraktami funkcję w stolicy Holandii obejmie w 2027 roku. Z informacji Concertgebouw wynika, że już w sezonie 2022/2023 młody dyrygent poprowadzi z Orkiestrą Concertgebouw pięć różnych programów, m.in. sierpniowe koncerty w filharmoniach w Berlinie i Kolonii.

"Klaus Makela zadebiutował z Orkiestrą Concertgebouw we wrześniu 2020 roku i od pierwszej chwili było jasne, że jest to idealne połączenie. Istniało zbiorowe pragnienie muzyków orkiestry, by zaprosić Klausa jako nowego głównego dyrygenta" - czytamy w komunikacie prasowym.

"Jestem bardzo wdzięczny orkiestrze, personelowi i zarządowi, że witają mnie z otwartymi ramionami i nie mogę się doczekać wszystkich chwil na scenie i poza nimi, którymi będziemy się dzielić w nadchodzących latach" - wskazuje Makela, cytowany w komunikacie przekazanym mediom.

"Wspaniałą rzeczą w muzyce jest to, że wiek i płeć nie mają znaczenia. Chodzi o to, kim jesteś i co robisz" - odpowiedział na pytanie o swój młody wiek fiński dyrygent zadane w programie telewizji publicznej Nieuwsuur.

Fin zostanie ósmym szefem orkiestry. Od 2018 r. amsterdamska orkiestra pozostawała bez głównego dyrygenta. Ówczesny dyrektor artystyczny Danielle Gatti musiał odejść po zarzutach o molestowanie seksualne.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek