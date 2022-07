Holandia: „De Volkskrant’: Niderlandy nie spełnią zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza

Holandia nie będzie w stanie zrealizować zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza do 2030 r., informuje dziennik “De Volkskrant”.

Jak ocenia gazeta, nawet jeżeli Niderlandom uda się maksymalnie wykorzystać czyste technologie i wdrożyć na czas wszystkie środki dotyczące azotu i klimatu, stężenie zanieczyszczającego pyłu w powietrzu pozostanie na wyższym poziomie niż wynikałoby z zaleceń WHO.

W ocenie ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia (RIVM) cytowanych przez dziennik, aby osiągnąć cele wyznaczone przez organizację, konieczne byłoby zmniejszenie emisji przemysłowych o połowę i redukcja liczby hodowanych zwierząt o jedną trzecią.

To nie wszystko, zdaniem naukowców z RIVM należałoby także wprowadzić zakaz spalania drewna oraz zabronić jazdy samochodów spalinowych w dużych miastach.

"Wdrożenie tych środków w nadchodzących latach byłoby nie tylko kosztowne, ale przede wszystkim spotykałoby się z dużym oporem" - twierdzi Guus Velders z RIVM cytowany w gazecie.

Velders podkreśla, że wprawdzie jakość powietrza w Holandii znacznie się poprawiła w ostatnich dziesięcioleciach, to według badań instytutu Holendrzy tracą średnio osiem miesięcy swojego życia z powodu zanieczyszczonego powietrza.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek