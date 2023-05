Holandia: Premier Rutte: Rosję musi spotkać kara za zbrodnię agresji wobec Ukrainy

Rosja nie może wygrać wojny na Ukrainie i zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za zbrodnię agresji i inne zbrodnie wojenne - oświadczył w czwartek premier Holandii Mark Rutte w czasie wspólnej konferencji prasowej w Hadze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Belgii Alexandrem De Croo.

Holandia niezachwianie wspiera Ukrainę - zapewnił Rutte.

Prezydent Wołodymyr Zełenski przybył w czwartek do Holandii, gdzie wcześniej wygłosił przemówienie do narodu niderlandzkiego i przedstawicieli mających siedzibę w Hadze międzynarodowych trybunałów pt. ""Nie będzie pokoju bez sprawiedliwości dla Ukrainy". Zełenski wezwał do utworzenia międzynarodowego trybunału, który osądziłby rosyjską zbrodnię agresji. Prezydent Ukrainy ma również zostać przyjęty w czwartek na audiencji przez króla Niderlandów Wilhelma Aleksandra.