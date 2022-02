Hołownia: bądźmy pierwsi we wspieraniu oporu państwa ukraińskiego wobec brutalnego agresora

Bądźmy pierwsi we wspieraniu oporu państwa ukraińskiego wobec brutalnego agresora. Polska nie może być, jak te kraje Zachodu, które z założonymi rękami patrzyły jak w 1939 roku dyktatorzy niszczyli nasz kraj - apeluje lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.

"Ukraina nie lamentuje dziś nad sobą, z bohaterstwem, dla którego nie ma miary, stawia czoła faszystowskiemu bandycie" - mówi w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych lider Polski 2050. "Nie lamentujmy, więc i my. Bądźmy dziś, nie tylko z Ukrainą osamotnioną i cierpiącą, ale również z tą rozpaloną słusznym gniewem, walczącą" - dodał.

Hołownia podkreślił, że "od naszych łez, Ukraińcy o wiele bardziej potrzebują dziś naszych serc, naszych głów, naszych rąk wyciągniętych w geście pomocy, ale też - gdy trzeba zmierzyć się z putinowskim reżimem - zaciśniętych w pięść".

"My, Polacy musimy zrobić wszystko, by ta inwazja skończyła się tak, jak w 1920 roku, gdy +czerwona zaraza+ szła na wolny świat i została powstrzymana" - powiedział Hołownia. "W 1991 roku jako pierwsi uznaliśmy niepodległe państwo ukraińskie i dzisiaj bądźmy pierwsi we wspieraniu jego oporu wobec brutalnego agresora" - dodał. Zaapelował o zaprzestanie "dyplomatycznego pitu pitu" i niuansowania sytuacji związanej z rosyjską agresją.

Hołownia oświadczył, że "nie będzie lepszego momentu, by to toksyczne, samobójcze gospodarczo uzależnienie od rosyjskich surowców, od handlu z Rosją zacząć na poważnie kończyć". "To zadanie również dla nas na lata, bo nie możemy dłużej ze świadomością, że nasze samochody napędza w większości kupiona od Putina ropa, że nasze domy ogrzewa w znacznej mierze nabijający mu kabzę gaz" - powiedział lider Polski2050. "Ale również dziś, w krótszej perspektywie, Polska nie może być, jak te kraje Zachodu, które z założonymi rękami patrzyły jak w 1939 roku dyktatorzy niszczyli nasz kraj" - dodał.

"Czas na działania bez precedensu" - apeluje Hołownia. "Sankcje mają boleć, bardzo boleć kremlowskiego terrorystę i jego nieudacznego podwykonawcę z Mińska" - podkreślił.

Polityk pochwalił decyzję rządu o zamknięciu polskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich przewoźników lotniczych. "Czas na wprowadzenie sankcji transportowych na rosyjskie i białoruskie tiry oraz pociągi. Czas zamknąć nasze drogi i tory dla przewoźników z bandyckich krajów" - dodał i zaapelował o zaprzestanie importu węgla z Rosji.

"Pokażmy sojusznikom w Europie, co to znaczy mieć odwagę. Wymagajmy też tej odwagi od nich" - powiedział lider Polski 2050 i dodał, że "Rosja musi być jak najszybciej odłączona od systemu SWIFT".

Zapowiedział także, że jeszcze w sobotę uda się na granicę z Ukrainą, aby pomagać uchodźcom. "Jesteśmy dziś częścią Zachodu, największego sojuszu obronnego w świecie i Unii Europejskiego, największego sojuszu politycznego i gospodarczego. To daje nam bezpieczeństwo i siłę. Wykorzystajmy je w obronie pokoju i godności" - dodał.

"Nie będzie Putin pluł nam w twarz. Niech żyje wolna Polska, sława Ukrainie" - oświadczył Hołownia.