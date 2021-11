Hołownia: będziemy na spotkaniu organizowanym przez marszałek Witek

Politycy Polski 2050 wezmą udział w środowym spotkaniu organizowanym przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek dotyczącym projektu ustawy ws. szczepień pracowników - poinformował lider ugrupowania Szymon Hołownia. Będziemy przekonywać rząd PiS, że w kwestii pandemii powinien zacząć realnie reagować - dodał.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy dotyczącym weryfikacji szczepień pracowników. Jak mówiła, jeżeli na środowym spotkaniu kluby i koła parlamentarne wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracuje założenia ustawy.

Hołownia we wtorek w Polsat News poinformował, że przedstawiciele Polski 2050 wezmą udział w spotkaniu, choć propozycję marszałek Sejmu ocenił jako "krzyk rozpaczy". "Jeśli rząd nie jest w stanie zbudować poparcia dla regulacji potrzebnych w czasie pandemii, to niech powie +nie możemy rządzić+" - stwierdził. Jak dodał, rząd PiS w tej sytuacji "wychodzi" natomiast do opozycji i mówi: "to wy nam to uchwalcie, bo my sobie to sami nie poradzimy".

"Będziemy przekonywać rząd PiS, że powinien wyjąć głowę z piasku i powinien już dawno zacząć realnie reagować poprzez wprowadzenie nowych regulacji, obostrzeń, przywilejów w reakcji na to, co się w Polsce dzieje. Będziemy zachęcali do tego, żeby rząd PiS przestał tchórzyć, bo dzisiaj najzwyczajniej w świecie tchórzy przed tymi, którzy mogliby odebrać mu poparcie" - powiedział polityk Polski 2050.

W ubiegłą środę posłowie PiS zapowiedzieli złożenie do Sejmu projektu ustawy dotyczącej szczepień pracowników. Zgodnie z projektem PiS przedsiębiorca będzie miał prawo zażądać od pracownika okazania certyfikatu covidowego. Gdyby okazało się, że pracownik nie został zaszczepiony przeciw COVID-19, pracodawca mógłby przenieść go do działu, w którym nie będzie miał on styczności z klientami.

Projekt miałby też umożliwić kierownikom podmiotów leczniczych wydanie nakazu szczepienia swoim pracownikom. W razie odmowy szef placówki mógłby zwolnić pracownika. Według projektu przedsiębiorstwo, które wykaże, że wszyscy jego pracownicy są zaszczepieni, uzyskałoby specjalny przywilej - nie będą dotyczyć go ewentualne restrykcje covidowe.

Propozycja PiS nie wpłynęła jeszcze do Sejmu. Politycy tego ugrupowania nie kryją, że proponowane w nim regulacje budzą opór w klubie PiS. W minioną sobotę zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel informował w Programie Trzecim Polskiego Radia, że pod projektem trwa zbiórka podpisów.