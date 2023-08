Hołownia: chcemy od PKW jasnej wykładni, że kandydaci w wyborach nie mogą uczestniczyć w kampanii referendalnej

Chcemy od PKW jasnej wykładni, że kandydaci w wyborach parlamentarnych nie mogą uczestniczyć w kampanii referendalnej. W czwartek złożymy do PKW trzy wnioski dotyczące wyborów parlamentarnych - zapowiedział w środę lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Będziemy domagali się od PKW jasnej wykładni, że kandydaci w wyborach parlamentarnych nie mogą uczestniczyć w kampanii referendalnej, bo kampania referendalna nie ma limitów, a kampania parlamentarna ma" - poinformował. Zdaniem Hołowni, posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą wykorzystywali możliwość promowania referendum do prowadzenia ukrytej kampanii wyborczej. "W ten sposób będą próbowali +zrobić nas w konia+ i obejść mechanizmy uczciwego finansowania wyborów" - wskazał podczas spotkania z mieszkańcami Chrzanowa (woj. małopolskie).

Hołownia dodał, że kolejny postulat, który zostanie skierowany do PKW, dotyczy spisów wyborców. "Wystąpimy o to, aby spisy wyborców były rozdzielone - żeby raz trzeba było się podpisać przy wzięciu kart do Sejmu i do Senatu, a drugi raz przy wzięciu, lub nie, karty referendalnej" - dodał.

"PiS dąży do tego, żeby kompletnie zatkać komisje wyborcze i referendalne, tak żeby powstało wrażenie chaosu w sytuacji, w której zobaczą, że te wybory będą przegrywać" - ocenił. Podkreślił, że czas liczenia głosów w komisjach powinien zostać wydłużony do 48 godzin, i o to Polska 2050 też wystąpi do PKW. "Aby wybory były uczciwe, a głosy dobrze policzone ten czas musi być dłuższy" - zaznaczył lider Polski 2050.

"Będziemy czekali na to, jak zareaguje PKW, ale to też dużo nam powie o tym, z kim mamy do czynienia i jakie będą te wybory. Musimy walczyć o swoje elementarne prawa i to właśnie zamierzamy zrobić" - podsumował.