Hołownia: Czas patrzeć na rzeki i środowisko, jako na zasób, który musimy traktować z szacunkiem

Czas skończyć z hydrodziaderstwem, czas patrzeć na rzeki i środowisko, jako na zasób, który musimy traktować z szacunkiem – przekonywał w czwartek we Wrocławiu lider Polski2050 Szymon Hołownia i zapowiedział wdrożenie krajowego planu renaturyzacji polskich rzek po dojściu do władzy.

Hołownia podczas czwartkowej konferencji prasowej zorganizowanej nad brzegiem Odry zwrócił uwagę, że za tydzień mija dokładnie 100 dni od momentu, kiedy w Odrze znaleziono śnięte ryby, a my na własne oczy zobaczyliśmy, że rzeka umiera. "Dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę, jaki jest stan Odry, rzeki, którą traktowano w tak bezwzględny, brutalny, głupi sposób przez lata, robiąc z tej wspaniałej rzeki dającej życie tak olbrzymim obszarom, rzeszom ludzi ściek albo barkostradę, nawiązując do tych koncepcji transportu, które powinny zostać tam, gdzie ich miejsce - w latach 70. ubiegłego wieku" - mówił.

Odnosząc się do wstępnego raportu Instytutu Ochrony Środowiska podkreślił, że instytucja ta przyznała wprost, co doprowadziło do tej katastrofy. To - jak mówił - zrzut za mocno zasolonych wód z odpadów pokopalnianych do Odry, na których później "rozwinęło się trujące życie (…) które sprawiło, że Odra zamieniła się tak naprawdę w kawałek morza bezwzględnie zasolony, bezsensownie zniszczony przez człowieka".

"Dzisiaj w sytuacji, kiedy już wiemy, co do tego doprowadziło jesteśmy prawdopodobnie w przededniu kolejnej akcji, którą planuje polski rząd w tym zakresie, a mianowicie zmiany norm zasolenia tego, co będzie do Odry zrzucone, tak że będzie można solić ją jeszcze bardziej. To się za chwilę może rzeczywiście stać, bo oni już głośno o tym mówią" - zauważył Hołownia.

Jego zdaniem, "mamy tutaj do czynienia z pacjentem, który z powodu nadmiaru spożywanej soli przychodzi do lekarza z potężnym nadciśnieniem, a lekarz na receptę wypisuje mu jeszcze 2 kg jodowanej i mówi: niech pan je, niech pan korzysta".

"To jest aberracja, ale ta aberracja będzie trwała jeżeli nadal za politykę wobec rzek, wobec wody - a mówimy to żyjąc w kraju, w którym są jedne z najmniejszych zasobów wody w Europie, w którym tak naprawdę stepowiejemy, pustynniejemy - będą odpowiadać hydrodziadersi, ludzie, których świadomość ekologiczna, świadomość dotycząca tego, jak dzisiaj wodą powinno się zarządzać jest sprzed 50 lat" - ocenił dodając, że tym charakteryzuje się polityka, uprawiana przez Jarosława Kaczyńskiego w każdym aspekcie.

Lider Polski 2050 przekonywał, że jeżeli polskie rolnictwo, czy turystyka mają przeżyć trzeba wreszcie posłuchać głosu tych, którzy od miesięcy w sprawie Odry i nie tylko Odry zabierają głos. "Dzisiaj trzeba posłuchać WWF-u, wszystkich tych organizacji, takich jak 515 km Odry, Akcja Czysta Odra, ale i choćby i naszych wolontariuszy Polski2050, którzy uczestniczyli przecież w sztabach kryzysowych (…) żeby sprawdzić jak i do czego doprowadzono dzisiaj Odrę, co można zrobić, żeby to skażenie powstrzymać, żeby ta rzeka miała jakiekolwiek szanse na reanimację" - mówił.

"My tych ludzi słuchamy, słuchamy specjalistów (…) i jeżeli dojdziemy do władzy, jeżeli będziemy mieli odpowiedzialność za kraj, jeżeli Polacy nam ją powierzą nie zabetonujemy ani kilometra żadnej polskiej rzeki" - zapewnił.

W tym kontekście zapowiedział wdrożenie krajowego planu renaturyzacji polskich rzek. "Rzeki doskonale wiedzą, jak mają płynąć, rzeki i cały ekosystem, który z nimi jest związany doskonale wie, bo ma to zaprogramowane jak współpracować z człowiekiem. Człowiek jeżeli się bierze za betonowanie rzek, za stawianie kolejnych stopni, za robienie tam barkostrad zawsze na koniec na tym przegra. My nie chcemy przegrywać, my chcemy wygrywać razem z przyrodą i środowiskiem i dla przyrody i środowiska" - mówił.

Hołownia zapewniał, że sprawy nie tylko zielonej energii, ale również środowiska będą fundamentem obecności Polski 2050 w przyszłym rządzie. "Nie wejdziemy do żadnego rządu, w którym osoba odpowiedzialna za kwestie klimatu nie będzie miała rangi wicepremiera, zielonego wicepremiera" - zastrzegł.

Zapowiedział też przeniesienie nadzoru nad rzekami z ministerstwa infrastruktury do ministerstwa właściwego dla spraw środowiska. "Doprowadzimy do tego, że w Polsce wreszcie zacznie działać system realnie monitorujący jakość wód, żebyśmy mogli wiedzieć w czasie rzeczywistym, jak wygląda ich jakość w każdym miejscu w kraju" - mówił polityk.

Dodał, że ten system "musi być wreszcie postawiony i zacząć działać", abyśmy mogli bezpiecznie i mądrze funkcjonować, a także szybko ustalać sprawców wszelkich zaburzeń, które będą występowały w przyrodzie. "Jeżeli my mamy złapać sprawcę to to się nie może dziać dwa albo trzy tygodnie po włamaniu albo kradzieży. Jeżeli mamy ustalić, pociągnąć do odpowiedzialności i wdrożyć procedury, które sprawią, że to się nie powtórzy raz jeszcze to musimy na miejscu w tym czasie, w którym się to dzieje być gotowi, żeby zabezpieczyć ślady i dokładnie wiedzieć kto powinien za to mówiąc kolokwialnie beknąć" - powiedział Hołownia.

"Odra tym, co przeszła powiedziała nam bardzo wyraźnie i jasno, wykrzyczała wręcz: czas skończyć z hydrodziaderstwem, czas patrzeć na rzeki, czas patrzeć na środowisko, z którym musimy współgrać jako na zasób, który musimy traktować z szacunkiem" - przekonywał lider Polski 2050.